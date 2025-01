Lorenzo Spolverato, nuovo scontro con Shaila Gatta al Grande Fratello 2024: cos’è successo

Dopo settimane di liti e lacrime, la relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sta vivendo un momento sereno nella Casa del Grande Fratello 2024. Il che non vuol dire che manchino però i disguidi. Nelle ultime ore, i due fidanzatini hanno infatti avuto una nuova discussione, nata dalla delusione di Lorenzo, che si è sentito trascurato da Shaila. La ballerina lo avrebbe ignorato durante la serata, lasciandolo da solo.

Stando alle dichiarazioni del modello milanese, lui e Shaila trascorrerebbero poco tempo insieme: se il giorno quasi si ignorano, per vivere anche un percorso da singoli con il gruppo, la sera sarebbe invece il momento dedicato alla coppia. Quando questo viene a mancare, il loro sentimenti perderebbe di valore.

Lorenzo Spolverato si sfoga con Shaila: “Non mi hai capito”

Da qui lo sfogo, quasi in lacrime, di Lorenzo Spolverato, che a Shaila Gatta ha detto di sentirsi “ignorato e non compreso”. “Ma io ti do valore tutto il giorno, tutti i giorni!” ha replicato la ballerina, non convincendo perà il modello. “Io non voglio essere pesante, però mi chiedo perché non avevi voglia di fumare una sigaretta con me… tu sei andata da loro… se vuoi fare una cosa prendi e la fai, non te lo devo far notare. Non è controllo, io stasera sto così perché tu non mi hai capito”, ha continuato Lorenzo. “Ma io non ci ho neanche pensato! – ha risposto Shaila, continuando – Per me sei importante in tante cose, io ti do un’importanza incredibile. Questo non vuol dire che quello che tu dici non sia giusto…”. Lorenzo è parso però poco convinto della versione di Shaila.

