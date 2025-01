Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato nella polemica: le frasi per Helena Prestes

Sono passati due giorni dalla violenta lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello e gli autori per calmare gli animi hanno deciso di organizzare una festa, un party con musica, balli e giochi in cui Lorenzo Spolverato si è improvvisato vocalist. Tuttavia non tutto è filato liscio perché Lorenzo si è lasciato andare a pesanti frasi contro Helena che hanno fatto infuriare il fandom della modella fino a chiedere dei provvedimenti seri contro il giovane. “Le nostre cubiste che reggono il ritmo, siamo pronti, andiamo con la musica.” ha iniziato ad animare Lorenzo per poi commettere uno scivolone: “La brasiliana si è fatta male. La brasiliana è ubriaca, sta esagerando. Viva la flotta (i fan di Javier Martinez)”.

Helena Prestes, dubbi e perplessità su Zeudi al Grande Fratello/ I sentimenti sono veri? "È contraddittoria"

Lorenzo Spolverato è finito al centro delle polemiche per le frasi su Helena Prestes al Grande Fratello 2024. Il continuare ad chiamare la modella ‘brasiliana’ e non con il suo nome di battesimo e provocarla sempre hanno fatto infuriare i fan: “Sto diventando intollerante e nera verso il continuo uso di brasiliana per denigrare Helena. Giuro che provo rabbia per il continuo razzismo”. Scrive su un X un utente, mentre un altro gli fa eco: “Continua il bullismo e il razzismo, la brasiliana si è fatta male la brasiliana è ubriaca… Lorenzo curati l’ossessione”. Ed infine qualcuno sottolinea: “Ma pensa sempre a lei? Poi l’uso di brasiliana in tono razzista mi fa infuriare”.

Grande Fratello 2024, complotto contro Helena Prestes?/ "Rivolta in caso di mancata squalifica"

Lorenzo Spolverato al centro di pesanti accuse: le frasi contro Helena Prestes fanno infuriare”

Le frasi di Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes hanno fatto esplodere la bufera, tuttavia anche i fan del modello sono intervenuti sui social per difenderlo e ridimensionare le frasi e le dichiarazioni: “Quindi doveva chiamarla la sudamericana? Ha solo detto la brasiliana, che è il suo paese, basta fare polemica per tutto, siete delle pazze”. “Gli Heleners hanno rotto. Ora attaccano Lorenzo per aver detto “la brasiliana” quando lei ha più volte etichettato Shaila come napoletana.. ma lei è buona”.