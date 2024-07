Loris Bianchi sentito in questura per l’omicidio di Pierina Paganelli/ “Ecco cosa mi hanno chiesto”

Loris Bianchi, il fratello di Manuela Bianchi, è stato intervistato questa mattina da Morning News nell’ambito del caso riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ammazzata davanti al garage di casa lo scorso tre ottobre e per cui è stato arrestato il vicino di casa Louis Dassilva, presunto amante proprio di Manuela, nuora della vittima. Loris Bianchi è stato sentito in questura nelle scorse ore dopo che gli inquirenti hanno ascoltato anche la sorella, ed ha spiegato ai microfoni del programma di Canale 5 cosa gli è stato chiesto: “E’ stata ripercorsa la mia giornata (riferendosi al giorno dell’omicidio), gli orari, dal mattino fino all’orario che sono arrivato lì (al condominio di via del Ciclamino ndr), che comunque erano cose già scritte, abbiamo semplicemente confermato, infatti la cosa è stata veramente breve”.

Il giornalista di Morning News ha quindi chiesto a Loris Bianchi se si aspettasse delle domande sulla relazione fra Manuela e Louis, e lui ha risposto: “Della relazione fra i due ne sono venuto a conoscenza dopo l’incidente di mio cognato, circa a maggio, lei prima mi aveva parlato di un sentimento, non mi aveva parlato di una relazione, questo è quello che sapevo io”.

LORIS BIANCHI: “LEGAME MANUELA-LOUIS MOLTO FORTE”

Ma il legame fra Manuela e Louis era molto importante? “Si, penso sia stato forte da entrambe le parti per quanto se ne voglia dire”, aggiunge Loris Bianchi. Morning News ha poi mandato in onda uno scambio di battute fra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, in cui la donna chiede al presunto amante, il 3 ottobre 2023, poco dopo la morte di Pierina Paganelli, se tra di loro sarebbe cambiato qualcosa: “Come commento questo scambio di battute? Ho chiesto spiegazioni a mia sorella ieri e io rimango un opinionista esterno su questa cosa”.

E ancora: “Lei mi ha detto che parlavano della relazione, lei pensava che l’omicidio di Pierina avrebbe fatto emergere delle cose loro, non si riferiva all’omicidio in se stesso, poi se il pm ha ritenuto opportuno prendere in considerazione questa conversazione avrà avuto le sue ragioni, perchè loro hanno dei mezzi che non abbiamo”.

LORIS BIANCHI: “PREOCCUPAZIONI E SOSPETTI FIN DALL’INIZIO”

Loris Bianchi in conclusione di intervista aggiunge: “E’ inutile essere ipocriti, preoccupazioni e sospetti li abbiamo avuti tutti sin dall’inizio, ovviamente c’è un fortissimo contrasto di emozioni, non possiamo negarlo, noi siamo persone che abbiamo conosciuto una persona veramente bella, parlando di Louis, però ciò non toglie che determinati sospetti ci sono anche venuti ma probabilmente a tante persone sono venuti sospetti su di me, penso sia una cosa normale, il mio migliore amico mi ha detto che metterebbe nelle mie mani la sua vita ma non quella degli altri”.

La sensazione è che il giallo legato all’omicidio di Pierina Paganelli abbia ancora molto da raccontare: lo scopriremo senza dubbio nei prossimi giorni, quando probabilmente Louis Dassilva passerà al “contrattacco”.











