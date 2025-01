Proprio oggi – e moltissimi, se non tutti, tra voi già lo sapranno – si terrà un nuovo appuntamento con il Simbolotto che come di consueto funzionerà un po’ da completamento del sempre partecipatissimo concorso del Lotto dando a qualche fortunatissimo giocatore la possibilità di accaparrarsi un qualche premio in modo del tutto gratuito: di fatto – e lo diciamo soprattutto per voi che potreste non aver mai partecipato a questo simpaticissimo concorso – il Simbolotto è una sorta di gioco ‘extra’ pensato appositamente per i partecipanti dell’altro gioco al quale si associa in cui troviamo come protagonisti – invece dei classici e noiosi numeri – 45 simboli scelti dal vocabolario della Smorfia Napoletana; il tutto con un sorteggio che si tiene a pochissimi minuti di distanza da quello lottifero.

Per giocare con il Simbolotto e cercare di portarvi a casa uno dei suoi tanti premi in palio – ai quali torneremo a breve, non preoccupatevi – voi speranzosi giocatori dovrete solamente piazzare una prima scommessa nel Lotto: in questo caso è bene tenere a mente che delle 11 ruote dovrete per forza scegliere quella promozionale attualmente associata alla città di Bari (ma che cambierà di mese in mese con un elenco prestabilito), mentre a livello economico potrete puntare qualsiasi cifra vogliate, purché sia inclusa tra i minimi e i massimi lottiferi fissati ad uno e duecento euro, incrementabili di 50 centesimi per volta.

TUTTI I PREMI IN PALIO NEL SIMBOLOTTO DI OGGI: QUANTO SI PUÒ VINCERE?

Dedicandoci ora al promesso capitolo dei premi del Simbolotto, la prima cosa che dobbiamo chiarire è che il vostro bottino dipenderà da quanto avrete puntato nel Lotto (e per il quale non saranno necessarie maggiorazioni di nessun tipo): se aveste scommesso 1 euro, allora indovinando tutti e 5 i simboli vincerete l’ottima cifra di 10mila euro, che scenderà a 50, 5 o 1 euro man mano che mancheranno simboli al vostro appello; ma al contempo se ne aveste scommessi 3 ve ne portereste a casa 30mila, fino agli incredibili 2 milioni in palio per chi (certamente pochi!) avrà puntato 200 euro!