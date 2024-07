Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 16 Luglio 2024

LE COMBINAZIONI DI LOTTO E 10ELOTTO DI OGGI DOPO IL SUPERENALOTTO

Secondo (ed anche ultimo) appuntamento di oggi con la Dea Bendata che dopo la sempre necessaria tappa nel Superenalotto è pronta a regalare tutte le sue ricche emozioni ai giocatori del Lotto e del 10eLotto! L’ora X è già scattata e non è certo nostra intenzione trattenervi più del necessario, ma prima di lasciarvi ai numeri ci preme sempre ricordarvi che dovete controllare (e conservare, nel caso sia vincente) con la massima cura la vostra schedina perché solamente voi potrete sapere se è vincente; ma la buona notizia è che avete – a partire da adesso – un totale di 90 giorni per incassare qualsiasi premio, che si riducono a 30 nel caso abbiate vinto più di 1 milioni di euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 16 Luglio 2024

Detto questo, vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi – martedì 16 luglio 2024 – per il Lotto e il 10eLotto: buona fortuna e speriamo che questa sia la volta buona per tutti voi, amici lettori!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 113 del 16/07/2024

10 – 14 – 20 – 21 – 22 – 26 – 29 – 32 – 33 – 36 – 37 – 39 – 43 – 48 – 50 – 58 – 60 – 69 – 73 – 89

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 13 Luglio 2024

NUMERO ORO: 33

DOPPIO ORO: 33 – 58

EXTRA: 07 – 11 – 12 – 17 – 18 – 31 – 41 – 44 – 51 – 53 – 55 – 63 – 66 – 70 – 77

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione del Lotto n° 113 del 16/07/2024

Ruota 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto BARI 33 58 77 37 53 CAGLIARI 60 50 17 12 84 FIRENZE 10 48 70 07 38 GENOVA 69 73 41 44 36 MILANO 22 43 11 37 27 NAPOLI 26 39 31 60 80 PALERMO 29 14 63 18 11 ROMA 37 20 77 22 03 TORINO 89 21 55 66 24 VENEZIA 36 32 51 26 23 NAZIONALE 07 09 84 58 13

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 13 Luglio 2024

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: CACCIA AL JACKPOT

Possiamo dire che finalmente l’attesa è finita e nei prossimi minuti voi carissimo giocatori e lettori potrete scoprire assieme a noi tutte le combinazioni vincenti dei giochi associati al Lotto: l’apertura delle danze è (come sempre) riservata al Superenalotto che vanta il jackpot più alto tra tutti i giochi a premi tenuti da Sisal, oggi pari a ben 49 milioni di euro tondi tondi! Prima di entrare nel vivo del concorso siamo certi che molti tra voi potrebbero avere dei dubbi su come incassare l’eventuale premio e vi diciamo – rapidamente – che giocando online sarà tutto automatico; mentre per le giocare in ricevitoria fino ai 5.200 euro potrete tornare proprio dove avete scommesso, ma per tutte le cifre superiori sarà obbligatorio rivolgervi o all’Ufficio premi Sisal (che si trova a Roma), oppure ad uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo, portando la ricevuta e l’ordine di pagamento rilasciato dalla ricevitoria.

Speriamo che a breve potrete applicare questi consigli e per farlo – ovviamente – non vi resta che scoprire nelle prossime righe i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, seguiti (a brevissimo) da quelli del Lotto e del 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 112 del 16/07/2024

Combinazione Vincente

72 – 61 – 26 – 54 – 18 – 3

Numero Jolly

85

Superenalotto

30

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME ANDRÀ A FINIRE OGGI L’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Il Lotto è ormai alle porte e anche oggi, nel primo giorno della seconda metà di luglio 2024- ovviamente martedì 16 – sarà accompagnato dai sempre immancabili ‘amici’ 10eLotto e Superenalotto, con la bellezza di ben tre concorsi diversi con cui voi carissimi giocatori potrete misurarvi per cercare di portarvi a casa qualcuno tra i ricchi premi – od ovviamente il Jackpot – in palio! Se siete curiosi sulle cifre, rimanete ancora un attimo con noi perché a brevissimo ci dedicheremo alle quote dell’ultimo concorso del Lotto; ma non prima di avervi detto che se oggi foste troppo impegnati, tanto da non riuscire a giocare la vostra schedina, allora non dovrete far altro che aspettare fino a giovedì, quando Superenalotto e compagnia bella torneranno con un nuovo (speriamo entusiasmante!) concorso.

Entriamo subito nel vivo e ai curiosi tra voi che si chiedono quanto si possa vincere nel Lotto diciamo subito che tra venerdì e sabato (ovvero gli ultimi due appuntamenti con la Dea Bendata) il premio più ricco è spettato ad un fortunatissimo giocatore potentino che si è aggiudicato ben 253.500 euro; mentre – nella migliore delle ipotesi – potreste anche eguagliare o superare il record storico, fissato a ben 3,1 milioni di euro. Un pochino meno fortunato il 10eLotto, ma va sicuramente detto che vincere (come il giocatore romano di sabato) quasi 45mila euro non è affatto considerabile una sconfitta!

NON SOLO LOTTO, IL SUPERENALOTTO È ALLE PORTE, CON UN JACKPOT SEMPRE PIÙ ALTO

Sempre sabato – visto che poco fa parlavamo proprio delle quote del Lotto e del 10eLotto – nel Superenalotto si è registrata un’altra ricchissima vittoria, che (anche se non sappiamo dove è stata localizzata) ammontava a ben 186mila euro: è stato – infatti – solamente un giocatore ad indovinare 5 tra i numeri scelti dalla Dea Bendata; mentre poco più sotto nella classifica dei premi più alti condividono il secondo posto del podio i 5 giocatori che 4 numeri e l’opzione Stella hanno vinto poco più di 30mila euro, ovviamente l’uno!

Il meglio – come sempre – ce lo siamo tenuto per la fine, ed ora che la suspance è alle stelle possiamo finalmente dirvi che oggi nel Superenalotto c’è in palio un jackpot da 49milioni di euro: tra qualche settimana – salvo qualche fortunato che riesce a portarselo a casa – si avvicinerà sempre di più alla top 10 dei montepremi più alti, tra cui l’ultimo è di poco superiore ai 100mila euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO: QUALI SONO I NUMERI DEL DESTINO PER OGGI

Lasciati premi, quote e jackpot alle nostre spalle poco prima di lasciarvi alla (ormai breve!) attesa per i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di questa sera non possiamo che dare un piccolo spazio alla Smorfia Napoletana: se non sapeste come funziona vi lasciamo subito un semplicissimo esempio che parte da una notizia, ovvero la – spettacolarmente inquietante – tempesta di fulmini che da diversi giorni sta colpendo Chicago, negli States.

Per la Smorfia dobbiamo guardare – innanzitutto – alle parole principali della notizia (o tradizionalmente del sogno) che in questo caso potrebbero essere America, tempesta, fulmini, pioggia, ma anche venti ed uragani e cercando nel dizionario incapperemo in altrettanti numeri: l’89, il 36, il 44, il 12, il 4 e il 77. Segnateveli da qualche parte e correte in una ricevitoria Sisal, chissà che proprio questa possa essere la sestina vincente del Superenalotto, oppure parte di quella del 10eLotto o – anche – del Lotto: buona fortuna!











© RIPRODUZIONE RISERVATA