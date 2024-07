Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 16 luglio 2024: numeri e simboli vincenti

Il Simbolotto si prepara per l’ennesima serata (in questo 2024 è addirittura la 112esima!) di ricchi premi, aspettando pazientemente il suo turno di estrazione che si tiene subito dopo il Lotto – ovvero il gioco a cui è indelebilmente associato, ma ci arriveremo a breve – e poco prima del 10eLotto che avrà l’ingrato compito di decretare la fine della serata di estrazioni, concorsi e (soprattutto) premi. Non è ancora ora di pensare alla fine, però, perché per ancora poco tempo potrete piazzare le vostre scommesse nel Simbolotto cercando di aggiudicarvi la bellezza di 10mila euro: questo è il valore massimo in palio; ma in realtà ci sono anche altri premi minori che sono molto più facili (statisticamente parlando) da portare a casa e che potrebbero valere qualcosa tra l’1 e i 50 euro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 13 Luglio 2024

Ai giocatori più abituali – ma ovviamente anche ai novizi – ricordiamo che da ormai il 18 maggio non si vede uscire il Diamante (che nel Simbolotto è associato al numero 29), mentre anche il Naso (questo il 16) manca dal 31 dello stesso: questi sono ovviamente i due simboli meno fortunati, ma dall’altra parte i più estratti a livello generale sono il Cerino e l’Elica.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 13 Luglio 2024

COME SI GIOCA AL SIMBOLOTTO: SCOMMESSE GRATUITE E CINQUINE CASUALI

Sicuramente la domanda che rimbalzerà in testa ai giocatori che solo oggi scoprono (magari proprio grazie a noi!) il Simbolotto è una sola: come si fa a giocare, ci sono tante regole da rispettare? La risposta – fortunatamente – è no perché le regole sono poche (a dirla tutta: una sola) e semplicissime, alla portata anche di chi tra voi non ha mai giocato a nessuno di questi concorsi. Non ci sono schedine da compilare e neppure simboli da scegliere perché la giocata del Simbolotto è completamente automatica e riservata – venendo all’unica regola che abbiamo citato – a chiunque giocherà una sequenza di numeri nella ruota Nazionale del Lotto: questa cambia di mese in mese, ma almeno fino al 31 agosto (non luglio!) potrete stare tranquilli che rimarrà invariata!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 12 Luglio 2024

Giocato al Lotto sul fondo della schedina noterete che c’è una sequenza di simboli – che ovviamente corrispondono alla vostra scommessa -, ma anche (ed è uno degli aspetti più interessanti!) che non dovrete pagare nessuna cifra aggiuntiva! Avete capito bene e non c’è nessun errore: giocare al Simbolotto è gratis, oltre che automatico, semplicissimo e divertente!











© RIPRODUZIONE RISERVATA