DAL SUPERENALOTTO AL SUPERSTAR: I NUMERI VINCENTI

Il Superenalotto ci ha regalato i numeri vincenti e, quindi, questo è il momento di scoprirli per capire se la serata è fortunata o meno. Ma prima di lasciarvi alla sestina fortunata, ci soffermiamo sul Superstar, che è una modalità di gioco opzionale a quella principale e consente di ottenere altri premi, incrementando quindi il valore di quelli principali. Potete farvelo assegnare in modo casuale dal terminale di gioco o sceglierlo direttamente per la vostra schedina, a patto che sia un numero tra 1 e 90 compresi.

Per quanto riguarda l’eventuale vincita, per capire se avete vinto dovete solo controllare se il numero sulla vostra schedina corrisponde a quello estratto, una procedura per nulla diversa rispetto a quella da seguire per gli altri numeri vincenti, a cui vi lasciamo per consentirvi di controllare le vostre giocate.

Ultima estrazione Superenalotto n. 15 del 25/01/2025

Combinazione Vincente

44 – 5 – 6 – 76 – 45 – 24

Numero Jolly

58

SUPERSTAR

64

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUOVA ESTRAZIONE LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO E STATISTICHE

Se non sapete ancora come trascorrere il sabato sera, potete contare su Lotto, Superenalotto e 10eLotto, che con la loro estrazione di oggi, 25 gennaio 2025, possono cambiarvi non solo la giornata, ma la vita intera. Basti pensare al Jackpot, senza dimenticare quanto può trasformarsi in una montagna russa il viaggio tra le ruote. Ma prima di scoprire i numeri vincenti di oggi, soffermiamoci su altre combinazioni, quelle delle statistiche che si sono aggiornate dopo l’appuntamento di ieri.

Il numero che si fa più attendere al Lotto è il 66 su Nazionale visto che le sue assenze sono 131 assenze, ben più di quelle di una coppia stramba. Ci riferiamo a quella formata da 19 su Cagliari e 51 su Roma, entrambi a quota 117 assenze. Sono 106 i ritardi di 1 su Cagliari, che non può andare oltre la medaglia di bronzo per il momento. Se la sogna l’85 su Genova, al quarto posto, e quindi fuori dal podio, con le sue 104 assenze.

Estrazione 10eLotto n° 15 del 25/1/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 15 del 25/1/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

I RITARDATARI DEL SUPERENALOTTO E LE QUOTE

Passiamo ad altri numeri ritardatari, quelli del Superenalotto, con la sestina che include 39, 36, 24, 51, 26 e 44. Nella terza estrazione settimanale non ci sono stati 6, motivo per il quale il Jackpot è volato a quota 64,1 milioni di euro, ma ci sono state comunque due vincite importanti.

Ci riferiamo ai 65mila euro circa che sono stati vinti da coloro che hanno centrato il 5. Nel caso del 4 stella possiamo parlare di tre vincite da 59mila euro circa l’una. Possiamo constatare quanto sia interessante anche il premio riservato a coloro che hanno realizzato il 3 stella. Le schedine fortunate sono 55 schedine, ognuna delle quali garantisce un premio di poco più di 3mila euro.

DUE SORELLE E LA SMORFIA PARTENOPEA

Per l’appuntamento con la Smorfia napoletana, c’è una storia a lieto fine. Ci riferiamo a quella di due sorelle adottate: sono riuscite a ritrovare la mamma biologica dopo vent’anni grazie ai social. Le due ragazze vivono a Ravenna, mentre la madre biologica in Ecuador, ma sono riuscite a parlarsi e ora sognano di incontrarsi.

Il primo numero è quello della “geolocalizzazione”, con l’Italia che offre il primo numero della Smorfia, mentre a rappresentanza dei figli c’è il 9, ma possiamo tirare in ballo pure il 18, che è associato al sangue, ma in questo caso possiamo intenderlo come il legame che unisce le protagoniste della vicenda. D’altra parte, tra le figure chiave c’è la mamma, che in numero è 52. Ci aggiungiamo il 72, il numero associato allo stupore, che è quello generato da tutta questa vicenda.