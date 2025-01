È sabato – precisamente il giorno 25 di gennaio 2025 – e come sempre a chiudere in bellezza la settimana ci penserà un nuovo imperdibile appuntamento con il Simbolotto che proprio questa sera (tradizionalmente poco dopo le ore 20 che segneranno l’apertura del collegato concorso del Lotto) distribuirà i suoi sempre ricchi ed apprezzati premi ai tanti che saranno riusciti a centrare anche solo una minima parte dei simboli vincenti che verranno sorteggiati: come spesso facciamo, vi ricordiamo che per giocare al Simbolotto avrete tempo fino alle ore 19:30 (ovvero mezz’ora esatta prima dell’estrazione), sempre fermo restando che in caso di ritardi non occorrerà certamente disperarsi dato che il prossimo martedì – ovvero il 28 gennaio – si aprirà una nuova settimana di sorteggi!

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: POCHE E SEMPLICI REGOLE PER UN CONCORSO DEL TUTTO GRATUITO

L’attesa attorno al Simbolotto sta crescendo sempre di più perché fino ad oggi si sono tenuti in totale 14 concorsi (come sempre quattro a settimana, fuorché nella prima di gennaio che ce ne ha regalati ‘solamente’ tre) nel corso dei quali abbiamo già visto assegnare la bellezza di 6 differenti premi – sempre dal valore variabile – con una cadenza di quasi uno ogni due sorteggi: una media decisamente alta, specialmente se confrontata al resto dei concorsi a premi che in questo inizio del 2025 sembrano procedere leggermente a rilento dal punto di vista dei premi assegnati.

Peraltro, a rendere ancora più interessante la giocata al Simbolotto vi ricordiamo anche che c’è un impianto di regole che permetterà a chiunque tra voi di partecipare a questo concorso in modo assolutamente gratuito semplicemente partendo da una scommessa che dovrete piazzare nel Lotto che non subirà nessuna maggiorazione rispetto a quanto desidererete puntare: in tal senso vi ricordiamo anche che sta per chiudersi la finestra di tempo in cui dovrete rivolgervi alla ruota di Bari, dato che tra una settimana esatta – il prossimo sabato – la Dea Bendata partirà alla volta di Cagliari!