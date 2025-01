Che venerdì sarebbe senza un nuovissimo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Probabilmente – o meglio, quasi certamente – una decisamente meno ricco, ma la buona notizia è che per ora non dobbiamo ancora scoprirlo perché proprio oggi si terranno puntualissime le nostre estrazioni che dalle ore 20:00 in punto assegneranno (ovviamente dopo aver ‘eletto’ i numeri vincenti odierni) i loro ricchissimi premi e – ci speriamo sempre – magari anche quel jackpot milionario che da troppi mesi non finisce nelle tasche di nessun giocatore!

Dato che sempre e comunque soprattutto di premi si parla, come sempre facciamo anche oggi – in attesa dei sorteggi che si terranno tra qualche ora – vogliamo lasciare il loro meritato spazio ai più ricchi vincitori che ieri sono riusciti ad aggiudicarsi qualche notevole bottino come per esempio (partendo dal Lotto) quei 16mila euro centrati nei dintorni di Parma o anche quei 14mila assegnati ad Imperia; ma includendo nel computo (e passando al 10eLotto) anche quell’ancor più interessante premio da 40mila euro vinto da un singolo giocatore di Udine, o quel triplo colpo da 20mila euro che ha reso felici tre giocatori!

Superenalotto n. 14 del 24/1/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 14 del 24/1/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 14 del 24/1/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

SI APRE UNA NUOVA CACCIA AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: OGGI VALE BEN 63,2 MILIONI DI EURO

Dopo una giornata – quella di martedì scorso – in cui il Superenalotto ha elargito due fantastici bottini superiori ai 100mila euro, ieri prevedibilmente la Dea Bendata sembra essersi presa una piccola pausa e partendo dal dirvi fin da subito che oggi il jackpot in palio ha raggiunto il fantastico valore di 63,2 milioni di euro, ci teniamo a dirvi che – in ogni caso – i premi non sono affatto mancati: complessivamente sono stati infatti assegnati 3,8 milioni di euro tra i quali contiamo almeno otto premi da cinque cifre dei quali uno singolo da più di 34mila euro e gli altri sette da 25mila!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 23 Gennaio 2025

LA SMORFIA NAPOLETANA DI PORTA IN CINA: IL RIPESCAGGIO DI UN’AUTO FINITA IN UNO STAGNO

Dando ora – ed infine – la parola alla Smorfia Napoletana, per i numeri odierni vogliamo spostarci in Cina per la simpatica (e certamente singolare) ‘avventura’ capitata ad uno sfortunato automobilista: per una manovra scorretta – infatti – è finite con la sua automobile (17) all’interno di un piccolo stagno (9) a bordo strada, riuscendo a mettersi fin da subito in salvo ed assistendo personalmente al gesto di un pescatore (2) che si trovava casualmente vicino all’acqua (1) e munito della sua sola canna da pesca (88) e di una robusta lenza (65) ha letteralmente pescato (41) l’auto dallo stagno; mentre dal conto vostro vi basterà ora mettere in fila tutti questi sette numeri per giocarveli nel Lotto o anche – ovviamente – nel Superenalotto!