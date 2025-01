Tornerà oggi – come di consueto il giovedì, ed in questo caso il giorno 9 gennaio 2025 – il classico ed apprezzatissimo concorso del Simbolotto che si unirà ancora una volta all’ancor più apprezzato appuntamento del Lotto per portare i suoi ricchissimi premi in dono a coloro che potrebbero essere rimasti delusi dal primo (e principale) appuntamento: come sempre – infatti – per partecipare al concorso del Simbolotto di questa sera dovrete anche necessariamente (per non dire obbligatoriamente) partecipare a quello del Lotto, avendo la semplicissima premura di scegliere la ruota giusta tra le 11 disponibili e facendovi poi trascinare dalla sorte alla scoperta della vostra cinquina e – soprattutto – di quella vincente che verrà sorteggiata poco dopo le ore 20 di questa sera!

Visto che dalle regole siamo partiti, vale la pena precisare che la citata ‘ruota giusta’ del Lotto che oggi – ed in realtà per tutta la durata di gennaio – è collegata al Simbolotto è quella associata alla città di Bari che ad inizio mese ha spodestato quella di Venezia alla quale ci eravamo abituati lo scorso mese e che con l’inizio di febbraio lascerà il suo posto (ma ovviamente ve lo ripeteremo quando sarà giunto il momento) a quella cagliaritana; il tutto procedendo via via in un lungo percorso che nei prossimi mesi farà tappa in ognuna delle 11 città lottifere!

QUANTO SI PUÒ VINCERE NEL SIMBOLOTTO: TUTTI I PREMI E IL COSTO DELLA SCOMMESSA

Un altro aspetto interessante (e certamente per nulla secondario) sul quale possiamo concentrarci brevemente in attesa dell’estrazione odierna del Simbolotto sono ovviamente i premi che mette in palio: complessivamente i bottini disponibili sono quattro – uno per ognuna delle possibili combinazioni di simboli che potreste indovinare – e vanno da un minimo di un solo euro ad un massimo di 10mila, intervallati da premi intermedi da 5 e 50 euro; ma in realtà questi importi varieranno in base a quanti soldi avete puntato nella scommessa del Lotto, con l’interessantissimo aspetto (non trascurabile) che non dovrete pagare nessun tipo di maggiorazione per partecipare anche a quest’altro gioco!