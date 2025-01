Nel primissimo martedì dell’anno nuovo – ovviamente la giornata di oggi, 7 gennaio 2025 – non poteva non riconfermarsi il consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che in serata (da tradizione a partire dalle ore 20 per una manciata successiva di minuti) si porteranno alla scoperta dei loro nuovissimi numeri vincenti nella speranza che possano tradursi per moltissimi tra voi cari ed affezionati lettori in premi milionari: dall’inizio dell’anno – d’altronde – abbiamo già visto uscire diversi bottini particolarmente interessanti, ma resta ancora da troppo tempo latitante l’ambitissimo jackpot milionario da sempre sognato da tutti i giocatori superenalottiferi!

Senza soffermarci troppo sui premi (anche perché purtroppo per ora non sappiamo dirvi quali sono stati i più alti dello scorso appuntamento che si è tenuto nel primo giorno del fine settimana), oggi vorremmo portare la vostra attenzione ai numerini protagonisti della classifica degli sfortunati: nel Lotto – infatti – dallo scorso venerdì, anche sabato 4 gennaio 2025 si è confermato leader dei ritardatari il 66 sulla ruota Nazionale che ha segnato fino ad oggi ben 120 assenze consecutive; mentre ad una cospicua distanza di ben 12 estrazioni troviamo l’11-Bari e ancora più sotto (a quota 106 estrazioni mancate, a pari merito) il 51-Roma e il 19-Cagliari.

—

Superenalotto n. 4 del 7/1/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 4 del 7/1/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 4 del 7/1/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

CRESCE ANCORA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: OGGI IN PALIO 55,3 MILIONI

Oltre ai due amatissimi giochi lottiferi, ad averci resi già noti i suoi ultimi bottini più alti è stato come sempre – tanto che questo lo sappiamo sempre pochi minuti dopo il sorteggio effettivo – il Superenalotto che sabato scorso ha visto uscire ben tre premi degni di nota tra quella doppietta da 5 punti dal valore di poco meno di 100mila euro (precisamente 99mila e 636) e quel singolo premio da poco più di 48mila euro finito nelle tasche del giocatore che ha indovinato il punto 4 Stella; ma ben più interessante è certamente dirvi che oggi il jackpot – come anticipavamo già prima – è salito ancora toccando l’importante soglia dei 55,3 milioni di euro in palio in questo (speriamo) ricco martedì!

UNA BEFANESCA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

A chiudere il nostro immancabile viaggio tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto non può che esserci – come sempre per noi de ilSussidiario.net – la tappa nella Smorfia Napoletana che ha sempre in serbo per noi una nuova serie di numeri potenzialmente fortunati per la vostre schedine tratti direttamente dall’attualità o da qualche singolare e simpatica notizia di cronaca che oggi – quasi naturalmente – non può che essere la recentissima Epifania di ieri: partendo subito dalla più importante delle coppie collegate, non possiamo che suggerirvi il 45 e il 6 collegati alle parole ‘Befana’ ed – ovviamente – ‘Epifania’; passando poi al quartetto dedicato all’anima bambinesca di questa festa composto da 90-19-55-58 che si associa in ordine alle parole dolci-calza-scopa-volante.