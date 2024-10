Si è aperto un giallo nel giallo per quanto riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli, che rischia di intrecciarsi con Louis Dassilva e l’incidente per il quale il figlio Giuliano Saponi aveva rischiato la vita: Valeria Bartolucci ha dato un alibi falso al marito? In più interviste ha raccontato di essersi recata a Sasso Corvaro il 6 maggio 2023, per il funerale di uno zio, e di essere rimasta a dormire lì col marito, per poi tornare a casa la mattina del giorno successivo. Quindi, Louis non poteva essere coinvolto nell’incidente di Rimini.

La procura ha constatato che i cellulari dei coniugi in quei due giorni agganciano sempre la cella che copre via del Ciclamino e che comprende il luogo dell’incidente di Giuliano, figlio di Pierina Paganelli.

Agli inquirenti, però, Bartolucci ha riportato che alle 8 del 7 maggio 2023, a differenza di quanto riferito a Quarto Grado, erano a casa e lei dal balcone aveva notato un certo trambusto. Per risolvere questo “mistero”, la troupe del programma di Rete 4 si è recata nel piccolo borgo della provincia di Pesaro Urbino per verificare questa versione.

VALERIA BARTOLUCCI SMENTITA DALLA CUGINA

La cugina di Valeria Bartolucci a Quarto Grado ha smentito la versione della moglie di Louis Dassilva: i cugini si sono recati da lei solo il pomeriggio del 7 maggio 2023, quindi il giorno dopo della morte dello zio, quindi dopo l’incidente di Giuliano Saponi.

Non poteva essere altrimenti, in quanto era morto in ospedale ed è stato trasportato nella camera mortuaria la sera, per l’allestimento della camera ardente. I funerali di Pierina Paganelli si sono svolti a mezzogiorno di martedì 9 maggio. Quindi, è impossibile che la coppia abbia partecipato ai funerali il 6 maggio: “Non mi ricordo che cosa aveva quel giorno“, ha dichiarato la cugina di Valeria all’inviata del programma.

LA RIVELAZIONE DI CARMELO ABBATE

Altrettanto importante la rivelazione del giornalista Carmelo Abbate, secondo cui anche Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, sospettava il coinvolgimento di Louis Dassilva.

“Non è l’unica che non la racconta giusta sull’incidente di Giuliano, e qui apro una voragine sotto i piedi di Manuela. Dopo l’incidente del marito Giuliano, che era finito in coma, si confida con alcune persone. Da sempre convinta che non fosse stato incidente e che qualcuno lo volesse uccidere, tra le varie possibilità sospetta che possa essere stato Louis“, ha dichiarato a Gianluigi Nuzzi, riferendo poi in un altro frangente che ne abbia parlato col fratello e altre persone.