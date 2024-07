Luca e Gaia, Temptation Island 20224/ Lei piange disperata, lui pronta a tradirla di nuovo? “Voglio rispetto”

Prosegue l’avventura di Luca e Gaia a Temptation Island 2024, la coppia fidanzata da 1 anno e 8 mesi che ha deciso di mettere alla prova il loro amore nel reality show di successo di Canale 5. Una relazione che sembra già predestinata alla fine, visto che Luca in una confessionale ha rivelato di aver ripetutamente tradito la fidanzata semplicemente per “un bisogno più fisiologico naturale, per una viglia di piacere, ego personale”. Una serie di motivazioni, quelle pronunciate da Luca, da accapponare la pelle, ma che hanno fatto aprire gli occhi a Gaia che più volte aveva perdonato le sue scappatelle.

Le parole di Luca da medioevo sono risuonate nel pinnettu dinanzi agli occhi increduli delle altre fidanzate che hanno cercato di rincuorare Gaia che sembra, finalmente, arrivata ad una decisione per il futuro della sua relazione. Intanto Luca nel villaggio dei fidanzati ha portato in giro il suo “vademecum” trovando in una single una nuova seguace. Che sia l’inizio di una relazione aperta all’interno del villaggio? Di certo le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2024 svelano che per Gaia arriveranno ancora brutte notizie, visto che in alcune immagini del promo la mostrano in un fiume di lacrime.

Luca e Gaia a Temptation Island 2024: dove eravamo rimasti?

Il tradimento è considerato peccato nella Bibbia, ma non a Temptation Island 2024 dove fidanzati e fidanzati di lunga data sono pronti a mettere in gioco i loro rispettivi sentimenti. Tra i protagonisti di questa edizione c’è anche Luca, il fidanzato di Gaia, che con una nonchalance ha rivelato di aver tradito più e più volte a tal punto da temere che qualche ragazza di cui si è dimenticata l’esistenza possa chiamare alla redazione del programma una volta vista la sua faccia in tv. Una confessione che ha lasciato tutti scioccobasiti, ma che ha fatto (forse) finalmente aprire gli occhi alla fidanzata Gaia che, a quanto sembra, è alla ricerca di un amore vero basato sul rispetto.

“Una cosa voglio: il rispetto. Sei in grado di amare, rispettare una sola donna? Perfetto, sono la donna giusta, ma se vuoi farti la tua vita sei libero di farlo, ma senza farmi male” – ha detto a gran voce Gaia alle altre fidanzate dopo aver ascoltato le parole di Luca. Speriamo che le metta in pratica!











