Anche oggi il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha aperto parlando della morte di Luca Giurato, giornalista 84enne scomparso 48 ore fa dopo un infarto mentre si trovava in vacanza. Il talk condotto da Eleonora Daniele, nel giorno dei funerali di Luca Giurato, ha avuto in collegamento o ospiti alcune delle persone che hanno avuto il piacere di lavorare con lui, come ad esempio Roberta Capua, che ha condotto Uno Mattina anni fa.

L’ex Miss ha parlato così del compianto personaggio televisivo: “Era adorabile con questo suo modo goffo, le sue gaffe lo facevano sorridere, si faceva delle grandi risate la sera, diceva che sarebbe andato su Striscia la notizia”. E ancora: “Luca Giurato era un uomo allegro, autoironico, io l’ho voluto ricordare sui social mettendo una delle sue gaffe, lui si divertiva e faceva divertire il pubblico”.

LUCA GIURATO, ROBERTA CAPUA: “INTELLIGENTE E AUTO IRONICO”

Su quell’edizione di Uno Mattina: “Ci alzavamo prestissimo, lui arrivava sempre all’ultimo secondo ma c’era sempre per la rassegna stampa, ci ha regalato perle, ed era una persona speciale per generosità, empatia, era un grandissimo professionista, io ho imparato molto da lui, era un esperto in molti campi, ci siamo tanto divertiti, credo che rimarrà sempre nel cuore degli italiani per questo suo modo unico di essere, autentico, colto, intelligente, ironica e autoironico, dei pregi non molto comuni”.

In collegamento telefonico per parlare di Luca Giurato anche il grande Lino Banfi, che ha avuto il piacere di lavorare con l’84enne deceduto due giorni fa, durante le riprese di un film il cui direttore della fotografia era Blasco Giurato, il fratello di Luca: “Quando io feci il film Nuda proprietà vendesi, mi truccarono da vecchio, mi diedero 25 anni in più per essere più credibile nella parte che recitavo, e c’era anche lui e mi disse, ‘chissà come saremo davvero fra molti anni’”.

LUCA GIURATO, LINO BANFI: “UN GIORNO MI DISSE…”

“Lui aveva 4 anni in meno – ha raccontato ancora Lino Banfi – e mi sarebbe piaciuto oggi rivederlo e per dirgli come siamo diventati oggi, lui era gentilissimo, simpatico”. Significative infine anche le parole di Paola Saluzzi, altro personaggio televisivo che ha lavorato per anni con Luca Giurato, che ha voluto sottolineare la grande fede dello stesso conduttore scomparso.

“Stai permettendo a tutti noi – racconta rivolgendosi ad Eleonora Daniele, la presentatrice di Storie Italiane – di ricordare un amico carissimo, un collega e di far arrivare a casa questo ricordo di Luca Giurato che è la stessa cosa che sarebbe accaduta se noi oggi avessimo festeggiato il compleanno di Luca, l’emozione sarebbe stata lo stessa”. Quindi Paola Saluzzi ha aggiunto: “Noi lo salutiamo oggi con la fede che lui possedeva, lui aveva la speranza di rivedere i suoi cari, lo abbracciamo e lo ringraziamo perchè sappiamo che quella memoria non andrà perduta”: Saluzzi precisa: “Nessuno lo sta definendo un santo ma sta al posto di capotavola che spetta agli amici, lui sta alla nostra capotavola”.