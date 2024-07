Lucrezia Borlini, chi è? Da Ex on the Beach alla Macchina del tempo Ciao Darwin 9/ Chiamata Psyco perché…

Lucrezia Borlini si schiera tra i Demoni di Ciao Darwin 9: la prova imperdibile alla macchina del tempo

Lucrezia Borlini è senza dubbio una delle protagoniste di questa prima puntata di Ciao Darwin 9, che torna in replica su Canale 5 per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento. Ma chi è questa audace concorrente e soprattutto perché viene soprannominata Psyco? Partiamo da lontano, o meglio dalla partecipazione di Lucrezia ad un altro programma di successo come Ex on the Beach. Partecipando a quel dating show, la ragazza si era messa in evidenza mostrando il suo lato più peperino e guadagnando, se così si può dire, il curioso appellativo.

Un nomignolo affibbiatole in origine dai suoi amici più cari, certi che Lucrezia avrebbe mostrato il carattere pepato nel corso del programma, dove in effetti scatenò litigate pesantissime e diverbi accesissimi. Ma come è andata invece la sua apparizione nello show di Paolo Bonolis alla Macchina del Tempo? Per scoprirlo non resta che gustarsi nuovamente la puntata, dove la Borlini viene schierata in campo dalla squadra dei Demoni.

Da Ex on the Beach a Ciao Darwin 9: Lucrezia Borlini porta una ventata di leggerezza su Canale 5

Per chi ricordasse le scene movimentate di Ex on the beach con Lucrezia protagonista, possiamo anticipare che alla macchina del tempo di Ciao Darwin 9 non ci sarà nulla di tutto questo. O meglio ci sarà da ridere a crepapelle, ma pur sempre nei limiti di un programma televisivo.

Nessuna offesa o nessuna lite particolare, solo tanti strafalcioni e gag imperdibili. Lucrezia Borlini affronterà la prova con la massima volontà di divertirsi e divertire il pubblico a casa. Ma riuscirà a vincere la sfida e portare a casa punti per la sua squadra? Appuntamento fissato dalle 21.20 su Canale 5.

