Ludwig chi è il cantante romano: fidanzato con l’influencer Emily Pallini

Ludwig, nome d’arte di Ludovico Franchitti, è uno dei cantanti più conosciuti della scena pop dance. Molto amato dai giovani, ha iniziato la sua carriera intorno ai 14 anni, davanti alla sua consolle. Dopo le prime serate in locali della scena romana, come l’Art Cafè e il Piper, Ludwig ha ottenuto notorietà e per questa ragione è arrivato a conquistare tutta Italia con la sua musica.

J-Ax, chi è e carriera del rapper/ Dall'esperienza da solista al grande ritorno degli Articolo 31

Ma cosa sappiamo della vita privata di Ludwig, l’artista romano che ha conquistato i giovani e non solo? Ludwig è fidanzato da anni con Emily Pallini, influencer molto conosciuta e amata su Tik Tok e non soltanto.

Ludwig ed Emily Pallini: come è cominciata la storia d’amore

Emily Pallini e Ludwig sono fidanzati ormai da diversi anni, e spesso si mostrano insieme sui social, Instagram e Tik Tok. La loro differenza di età, di dieci anni, non si nota molto: lui è un classe 1992, lei invece del 2002, ma almeno dalle foto non sembrerebbero avere dieci anni di differenza. Ma come si sono conosciuti i due? Emily ha raccontato, nel corso di una diretta social, che non aveva idea di che faccia avesse Ludovico, nonostante conoscesse la sua musica. La Pallini ha infatti raccontato che aveva ascoltato i suoi brani ma non era a conoscenza del suo volto e che non lo avrebbe riconosciuto se lo avesse incontrato per strada. Il primo incontro tra i due è avvenuto in gruppo, grazie ad Alessia Lanza, un’altra influencer.

Lorena Dini, chi è la fidanzata di Diodato/ Il colpo di fulmine dopo l'amore con Levante

Dopo essersi conosciuti in estate, i due si sono frequentati e poi hanno cominciato una storia d’amore che ha vissuto momenti di alti e bassi. Più avanti, infatti, la loro storia è terminata per poi ricominciare poco dopo. Un amore forte, dunque, che ha superato anche dei momenti difficili come quelli che i due hanno vissuto.