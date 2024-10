Il periodo più triste e doloroso di Samantha De Grenet è rappresentato sicuramente dalla lotta contro il tumore al seno. Una scoperta che la showgirl ha fatto nel 2018 e che ha portato conseguenze emotive e fisiche devastanti, come raccontato dalla stessa in diverse occasioni. In una intervista commovente rilasciata al magazine Gente, Samantha De Grenet ripercorre la complicata lotta alla malattia, i sacrifici fisici e mentali per accettare la malattia. “Mi accorsi del tumore spalmandomi la crema, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul seno. Lei mi dice di farmi controllare ed io, seppur non convinta, perché minimizzavo, la ascolto. Per fortuna. La diagnosi è stata netta: tumore al seno destro, da operare subito”, spiega la De Grenet.

Un verdetto gelido, che la accompagna verso l’operazione e la radioterapia per sconfiggere la malattia. “Ho avuto la possibilità di avere, oltre all’oncologo, anche un chirurgo plastico che ha sistemato il seno operato e, per pareggiarli, ha ridotto l’altro”, racconta commossa Samantha.

Inevitabilmente, il tumore ha avuto un impatto sia fisico che emotivo e mentale. Per la malattia Samantha De Grenet ha dovuto battagliare su ogni fronte per superare il momento difficile e ancora oggi la malattia è un ricordo doloroso. “Mi porto addosso le cicatrici e i graffi dell’anima, ferite che restano e che hanno a lungo minato la mia autostima e l’accettazione di un fisico che era cambiato per le cure, per la menopausa indotta e tutti gli effetti collaterali che ne conseguono”.

“Ero un’altra me e non mi piacevo”, ha continuato Samantha De Grenet. Le cure, i disagi, la stanchezza e la paura hanno preso il sopravvento, portandole via il suo bellissimo sorriso. “Non mi riconoscevo più e sorridevo poco, mi vedevo gonfia per via dei farmaci”, il ricordo straziante.