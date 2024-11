Maria De Filippi e l’invito a Tony Renda a Uomini e donne

Dopo essere stato un protagonista indiscusso della penultima edizione di Temptation Island 2024, Tony Renda è spesso ospite di Uomini e Donne. La redazione del programma di Maria De Filippi ha deciso di affidare la scelta delle musiche e la presentazione della sfilata a Tony Renda, il deejay che ha partecipato a Temptation Island con la fidanzata Genny con cui forma ancora una coppia dopo aver superato le varie tentazioni del programma dell’amore. Allegro, spiritoso e sempre con la battuta pronta, dopo aver accolto nel villaggio di Temptation Island le coppie dell’ultima edizione, Tony ha accettato l’invito della redazione di Uomini e Donne.

Durante le sfilate, così, Tony non solo presenta i vari protagonisti ma sceglie anche le varie musiche per la passerella. Un ruolo che al deejay piace molto come dimostra ringraziando puntualmente Maria De Filippi per l’occasione. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, tuttavia, il dj è stato spiazzato da un gesto della padrona di casa per la fidanzata Genny.

Maria De Filippi e i saluti a Genny: Tony Renda reazione così a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 29 novembre 2024, le donne del parterre del trono over hanno sfilato sul tema “Ti svelo il mio talento segreto”. In passerella, così, si sono presentate Gloria, Claudia, Gemma, Valentina, Ida

Morena, Sabrina, Margherita, Francesca, Barbara, Tiziana, Erica, Prasanna e Barbara D. A vincere è stata poi Gloria Nicoletti.

Al termine della sfilata, Maria De Filippi ha salutato Tony che l’ha ringraziata per l’invito chiamandola “dottoressa” come è solito fare sin da quando l’ha conosciuta. Maria De Filippi, poi, ha chiesto a Tony di portare i suoi saluti alla fidanzata Genny. Tony ha apprezzato il gesto della conduttrice rispondendo che l’avrebbe fatto.

