Marika e Alessandro Graziano in semifinale a Io Canto Family 2024/ Coppia in super forma, vola in finale?

Marika e Alessandro Graziano in super forma: volano in finale a Io Canto Family 2024?

Io Canto Family 2024 torna in onda questa sera, lunedì 10 giugno 2024, con l’attesissima semifinale che rappresenterà il giro di boa in vista della finalissima fissata per mercoledì 12. Tra le coppie semifinaliste troviamo anche Marika e Alessandro Graziano: padre e figlia sono una delle coppie favorite per la vittoria, in forma smagliante in seguito alla scorsa puntata del 3 giugno. Nell’ultimo appuntamento si sono esibiti inizialmente sulle note di E m’innamorerai di Gino Paoli, canzone dall’elevato fascino e romanticismo, un evergreen che hanno saputo interpretare in maniera ottimale e in cui hanno dimostrato grande sintonia nelle loro capacità vocali.

Nella prima manche la coppia ha sfidato Cristian e la figlia Sofia del team di Cristina Scuccia, che hanno cantato Non me lo so spiegare; a vincere è stata proprio la coppia guidata da Mietta. A seguire, nella seconda parte di puntata, padre e figlia sono tornati sul palco con il brano I belong to you, nella sfida contro Chiara e Michele del team di Fausto Leali, che hanno cantato Debora: ad avere la meglio sono però di nuovo Marika e papà Alessandro, che si sono confermati indistruttibili e hanno permesso alla squadra di Mietta di spiccare il volo verso una primato sempre più consolidato.

Marika e Alessandro Graziano: il loro percorso e le dolcissime parole della ragazza

Marika e Alessandro Graziano si confermano dunque una delle coppie candidate alla vittoria finale di Io Canto Family 2024; dopo aver dominato la precedente puntata con tutte le sfide vinte, come si comporteranno nella semifinale di questa sera? Nel corso di queste puntate padre e figlia hanno dimostrato il proprio talento, che ha conquistato pubblico e giuria: dalle interpretazioni di Piccola anima e Ti lascio una canzone, sino al duetto con Mietta sulle note di Vivimi, la coppia è parsa in grande forma ed è pronto a dare il tutto per tutto per la vittoria.

Inoltre, padre e figlia hanno regalato un momento di grande commozione nella precedente puntata: in quell’occasione, infatti, è stata mostrata una lettera scritta dalla ragazza per il papà, in cui gli ha dichiarato tutto l’amore che prova per lui e portandolo alle lacrime.











