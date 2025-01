Mario Cusitore: concorrente del Grande Fratello?

L’attuale edizione del Grande Fratello, come ha annunciato Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata, durerà ancora a lungo e, nelle prossime settimane, oltre ai ripescati, dovrebbero entrare nella Casa anche nuovi concorrenti. In attesa di scoprire chi tra Iago Garcia, Eva Grimaldi, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Federica Petagna e Michael Castorino rientrerà nella casa come concorrente ufficiale, sul web, circolano rumors sui nuovi concorrenti. Oltre al nome di Maria Teresa Ruta che circola da diverso tempo, pare che tra i nuovi concorrenti potrebbe esserci anche Mario Cusitore.

A riportare la clamorosa indiscrezione è Amedeo Venza che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post secondo cui il cavaliere di Uomini e Donne sarebbe stato contattato per entrare nella casa del Grande Fratello.

Mario Cusitore: da Uomini e Donne al Grande Fratello

Nell’ultimo anno, il nome di Mario Cusitore continua ad essere al centro delle dinamiche di Uomini e Donne. Dopo aver partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Ida Platano, Mario è tornato in trasmissione nell’attuale stagione di Uomini e Donne come cavaliere del trono over. Durante i primi mesi nel parterre, Mario ha dato vita a puntate movimentate per le sue frequentazione con Morena e Margherita. Da diverse settimane, però, il cavaliere napoletano non è più al centro delle puntate non avendo una frequentazione continua.

Il nome di Mario sarebbe così finito sul taccuino degli autori del Grande Fratello al punto da essere considerato come ipotetico concorrente. L’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, dunque, si rivelerà veritiera? Nella casa del Grande Fratello entreranno davvero altri concorrenti oltre ai ripescati? A distanza, ormai, di mesi dall’inizio del reality, dunque, nella casa, la situazione potrebbe cambiare ancora.