Chi è Marta Chalotte Ferradini: tutto su di lei

Marta Ferradini è la figlia di Marco Ferradini, cantautore italiano che ha conquistato il successo con la canzone dal titolo “Teorema”. Marta Ferradini, tuttavia, è conosciuta come Charlotte ed è questo il nome che utilizza per il suo lavoro. La figlia di Marco Ferradini, infatti, ha la stessa passione del padre e come lui, sin da quando era piccola, ha cominciato a studiare musica trasformando la sua passione in un vero lavoro. Marta, infatti, accompagna spesso il padre nei vari eventi e sui social regalano anche duetti ai followers con cui sfoggiano le doti vocali, ma anche la sintonia e il feeling che li unisce.

Ha collaborato con l’artista Bungaro contribuendo alla nascita di diverse canzoni tra cui “Martarossa”, che le ha garantito il trionfo al Premio Bianca d’Aponte 2012. Ha, inoltre, partecipato al doppio album del padre dal titolo “La mia generazione: Marco Ferradini canta Herbert Pagani”.

Marta Charlotte Ferradini e il rapporto con il padre Marco

Tra Marta Charlotte e Marco Ferradini c’è un legame di profondo affetto. I due, infatti, condividono il palco incantando il pubblico con il loro rapporto. I due, però, si divertono anche molto insieme come ha scritto lei stessa sui social in occasione del compleanno del cantautore.

“Auguri al papà più figo che c’è! Col quale non ho solo l’onore di condividere il palco ma anche momenti di rilassata stupidità! Il video nasce dal fatto che entrambi d’estate soffriamo di pressione bassa… ma come oggi siamo sempre in pista e vi aspettiamo stasera a Mirano!”, ha scritto su Instagram Marta che ha condiviso un simpatico video proprio per augurare buon compleanno al papà.