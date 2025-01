Martina De Ioannon: la scelta entro gennaio 2025?

Sale l’attesa per il ritorno in tv di Uomini e Donne che tornerà ufficialmente in onda martedì 7 gennaio con nuove puntate in cui, al centro delle dinamiche, ci sarà principalmente Martina De Ioannon. La tronista sta animando il trono classico regalando emozioni e colpi di scena insieme ai corteggiatori Ciro e Gianmarco tra cui dovrà scegliere il ragazzo con cui lasciare il programma e cominciare a costruire una storia lontano dalle telecamere. Le ultime registrazioni di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, parlano di un Ciro furioso che abbandona il programma e di un Gianmarco che sarà spiazzato dai dubbi della tronista.

Tuttavia, proprio con Ciro, Martina ha registrato una delle ultime esterne ed è stata pizzicata in sua compagnia dando il via ad una serie di speculazioni sulla scelta. C’è, infatti, chi è convinto che sarà proprio Ciro la scelta di Martina ma non manca chi punta tutto su Gianmarco. Ad oggi, tuttavia, la domanda più gettonata è: quando sarà registrata la scelta di Martina De Ioannon?

Martina De Ioannon: ecco quando potrebbe scegliere

Secondo Lorenzo Pugnaloni, Martina De Ioannon sceglierà entro gennaio 2025. Da settimane, la tronista è rimasta solo con Gianmarco e Ciro e, per evitare di allungare troppo il trono, la scelta dovrebbe avvenire a breve. Le registrazioni di Uomini e Donne ricominciano oggi ma probabilmente la scelta non sarà registrata oggi.

Nella registrazione di oggi e in quella di domani, tuttavia, Martina potrebbe annunciare la data della scelta. Fortemente presa sia da Gianmarco che da Ciro con cui esce da tempo e con i quali ci sono stati baci, discussioni e dichiarazioni importanti, Martina potrebbe essersi chiarita le idee durante le festività natalizie: sarà pronta, dunque, a scegliere il ragazzo con cui lasciare il programma?

