Mary Poppins, Rai 1: il film inspirato alla serie letteraria di Pamela Lyndon Travers

Domenica 5 gennaio andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la commedia musicale del 1964 dal titolo Mary Poppins. Il film è un vero e proprio pilastro della storia cinematografica internazionale ed è ispirato all’omonima serie letteraria scritta da Pamela Lyndon Travers. Alla regia il film maker Robert Stevenson, che nel corso della sua carriera ha curato le riprese di diverse progetti Walt Disney Pictures, come “F.B.I. – Operazione gatto” (1965), “Un Maggiolino tutto matto” (1968) e “Pomi d’ottone e manici di scopa” (1971).

Le musiche hanno la firma dei fratelli Richard e Robert Sherman, che lavoreranno nuovamente con il regista in “F.B.I. – Operazione gatto” (1965) e “Pomi d’ottone e manici di scopa” (1971), e del compositore Irwin Kostal, vincitore del Premio Oscar per la colonna sonora di “West Side Story” (1962) e “Tutti insieme appassionatamente” (1966).

Mary Poppins, Rai 1: Julie Andrews protagonista del film

La protagonista è interpretata dalla talentuosa e pluripremiata Julie Andrews, considerata una leggenda vivente, e volto di numerose pellicole di grande successo. Al suo fianco l’attore e comico Dick Van Dyke, che negli anni ’90 rinnoverà la propria fama come protagonista della serie tv “Un detective in corsia”. Nel cast di Mary Poppins anche: David Tomlinson, Glynis Johns, Karen Dotrice, Matthew Garber, Hermione Baddeley e Reta Shaw.

La trama del film Mary Poppins: dove è ambientato?

Mary Poppins è ambientato nella città di Londra all’inizio del XX secolo. Qui vive il severo bancario George Banks (David Tomlinson), che gestisce la propria casa con la stessa rigidità che ha al lavoro, pretendendo che tutto funzioni in modo estremamente preciso. L’uomo si trova improvvisamente in difficoltà quando la loro governante decide di licenziarsi a causa dei modi molto vivaci dei suoi due figli, Jane e Michael, così inizia una ricerca spasmodica di una nuova tata.

L’uomo decide di prendersi carico in prima persona di questa scelta pubblicando un annuncio sul Times, poiché convinto che sua moglie Winifred (Glynis Johns) sia troppo distratta per riuscire ad individuare qualcuno di davvero preparato. Ciò che George non sa è che nel frattempo anche i suoi figli hanno scritto un loro annuncio personale, descrivendo precisamente la tata che vorrebbero al loro fianco.Se da un lato, così, si presenta alla porta dei Banks una fila interminabile di candidate, dall’altro una donna misteriosa scende dal cielo volando grazie al suo ombrello magico.

La donna si chiama Mary Poppins (Julie Andrews) e, nonostante imponga ai due piccoli Banks delle regole molto rigide, riesce ad ammaliare i due bambini con le sue doti straordinarie, portandoli in un mondo fantastico. I tre vivranno, quindi, numerose avventure e faranno amicizia con il divertente spazzacamino Bert (Dick Van Dyke).

La donna riuscirà a donare alcuni insegnamenti molto importanti a tutta la famiglia e la loro vita verrà segnata per sempre da questo incontro. Mary Poppins è stato un progetto fortemente voluto da Walt Disney, tanto che ci vollero più di 20 anni per convincere la scrittrice dei romanzi a cedere i diritti per la realizzazione del progetto cinematografico. La vicenda è stata così travagliata che è stato tratto un lungometraggio su quanto accaduto, dal titolo “Saving Mr. Banks”.