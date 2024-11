L’edizione Uk del noto cooking show MasterChef, la sfida fra gli chef amatoriali migliori del Paese, è macchiata dallo scandalo riguardante Gregg Wallace. Si tratta di uno degli ex giudici dello stesso programma, che è stato costretto a fare un passo indietro, dicendo quindi addio allo stesso show, a seguito di una lunga sfilza di accuse di molestie. Ne parla Dissapore.com, citando una inchiesta realizzata dalla BBC, che a sua volta cita una serie di testimonianze e accuse contro Gregg Wallace, come ad esempio Kirsty Wark, colei che presentò Masterchef Uk nel 2011, edizione celebrity, riservata appunto alle celebrità e ai personaggi famosi.

“La dieta influisce sulla fertilità dell'uomo”/ Lo studio: “Occhio a snack e drink proteici”

Tutto sarebbe nato a seguito di una lettera che alcuni giornalisti dell’emittente BBC News avrebbero inviato agli agenti dello stesso giudice, un documento in cui venivano appunto elencate le varie accuse nei confronti di Gregg Wallace, verso cui è stato puntato il dito per via di commenti a sfondo sessuale tutt’altro che velati e ritenuti ovviamente impropri, e tutti di fatto confermati da ben tredici persone che hanno lavorato con lo stesso personaggio televisivo per 17 anni.

“La scienza dice che siamo onnivori”/ Pascual: “Se tutti diventassimo vegani sarebbe una catastrofe”

MASTERCHEF UK, GREGG WALLACE LASCIA: LE NUMEROSE ACCUSE

Fra i vari racconti vi è quello proprio della sopracitata Kirsty Wark, secondo cui durante le riprese di MasterChef Wallace era solito utilizzare un linguaggio un po’ spinto, sempre a sfondo sessuale, anche parlando apertamente di fronte ai vari concorrenti nonché alla troupe televisiva.

Stando alla Wark erano diventati dei “suoi ostaggi”, aggiungendo inoltre di essere “molto a disagio”, ma soprattutto “arrabbiata” in quanto convinta che quel gioco fosse “un gioco di potere”, visto che lui, dall’alto della sua posizione di giudice, si sentiva “libero di poter” esprimere ciò che voleva e con quel linguaggio assolutamente fuori luogo.

Dieta per proteggere i reni/ I cibi indicati e quelli sconsigliati: occhio a cioccolato fondente e spinaci

MASTERCHEF UK, GREGG WALLACE LASCIA: COSA STA ACCADENDO

Secondo quanto riferisce ancora la BBC, in un’altra occasione Greg Wallace si sarebbe spogliato davanti ad una donna della troupe, per poi confidare di essere senza mutande, e mostrare anche delle foto di se mezzo nudo. Fra gli accusatori anche il noto cantante Rod Stewart che invece descrive il giudice come una persona bulla e maleducata, accusando inoltre di aver umiliato la moglie in occasione della partecipazione della stessa all’edizione 2021 di MasterChef Uk.

Stando ad un’altra testimone, Wallace era solito parlare della sua vita sessuale, oltre a dare commenti espliciti sul set. Insomma, una serie di accuse tutto sommato molto simili che hanno obbligato lo stesso Greg Wallace a dire addio al suo ruolo di giudice, mentre la produzione del cooking show ha avviato una indagine interna. Gli avvocati hanno comunque negato qualsiasi accusa di molestia sessuale, mentre Banijay, la società di produzione, ha fatto sapere che “l’accusato” sta collaborando pienamente per far emergere la verità: vedremo come evolverà questa vicenda.