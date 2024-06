Mateo Retegui, chi è la fidanzata?/ Pazzo d’amore per Greta, Mia e Micaela ma…

Mister Spalletti confida molto nei suoi gol per spingere l’Italia più in alto possibile a questi Europei. Mateo Retegui dal canto suo vuole cogliere al meglio questa opportunità, proprio come ha fatto con la maglia del Genoa dove al suo primo anno di Serie A ha mostrato qualità interessanti. “La prima cosa che ho pensato sul Genoa è che sarei arrivato in una grande squadra, con grandissimi titoli ed una grande storia”, ha detto recentemente il bomber della nazionale azzurra, che pian piano si sta facendo conoscere ai tifosi italiani.

Oltre al discorso calcistico e la passione per il pallone, Mateo ha due grandi amori, anzi tre. I suoi dolcissimi cani Greta e Mia, che coccola in diversi post su Instagram e la sorella Greta, hockeista diventata molto famosa in argentina. Nessuna fidanzata all’orizzonte, almeno così sembra sbirciando sul web e in rete.

Mateo Retegui tra vita privata e calcio: “I miei miti? Sono i miei genitori”

Nella sua esperienza a Genova, Mateo è molto concentrato sul campo ed evidentemente in questo momento non pensa ad una relazione. Nel suo cuore ci sono i mitici amici a quattro zampe, la sorella e ovviamente i suoi genitori che non smettono mai di sostenerlo. “Mio papà e mia mamma sono i miei miti. Un grazie alla mia famiglia, che mi è sempre vicina”, ha detto nell’intervista rilasciata recentemente alla Gazzetta dello Sport.

Parlando ai canali ufficiali del club rossoblu, invece, ha raccontato qualcosa in più sul suo percorso e l il suo rapporto con la città. “Mi piace tanto, mi dà tranquillità. Sono un ragazzo tranquillo, mi piace stare col mate sulla spiaggia prendendo il sole. Qua sono felice”

