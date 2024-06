Soluzioni Liceo Linguistico, Seconda Prova Maturità 2024/ Traduzioni spagnolo e inglese: tracce e risposte

MATURITÀ 2024, SOLUZIONI E TRADUZIONI DELLA SECONDA PROVA DEL LICEO LINGUISTICO: ECCO DOVE TROVARLE

Dopo la fine della Seconda prova della Maturità 2024per il Liceo Linguistico – e tutti gli altri indirizzi, ma qui ci concentreremo solo sulle lingue – il Ministero ha pubblicato tutti i plichi con le tracce d’esame e con loro sono iniziata anche ad uscire tutte le soluzioni, le traduzioni e le risposte alle domande proposte dal MIM. Prima di entrare nel vivo dei risultati, vale la pena ricordare che quest’anno la Seconda prova della Maturità del Liceo Linguistico si è incentrata sulla cosiddetta ‘Lingua e cultura straniera 3’, ovvero quella a cui nel corso dell’ultimo anno di superiori è stato dedicato il minor monte ore durante le lezioni e che varia da scuola a scuola, tra inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese e così via.

Ora – tornando a soluzioni, traduzioni e risultati – dobbiamo anche dirvi che non c’è nessuna ufficialità da parte del Ministero, ma solamente alcune ipotesi di risoluzione da parte degli esperti di Studenti.it e di Skuola.net, comunque altamente affidabili. Di seguito vi lasciamo tutti i link utili, ma prima – nel caso vi interessasse – cliccando qui potrete scaricare il plico completo con tutte le prove nelle varie lingue, ufficialmente distribuito dal Ministero.

Studenti.it

– La soluzione alla Seconda prova della Maturità 2024 del Liceo Linguistico: le tracce di spagnolo e di inglese

Skuola.net

– Traduzioni e risultati della Seconda prova del Linguistico: francese e spagnolo

SOLUZIONI E TRACCE UFFICIALI SECONDA PROVA DEL LICEO LINGUISTICO: I QUESTITI PROPOSTI

Ora, moltissimi tra voi – ne siamo quasi certi – si chiederanno a cosa potrebbe servire controllare le soluzioni della Seconda prova del Linguistico se ormai è stata archiviata: per rispondervi dobbiamo necessariamente andare un pochino avanti nel tempo con la memoria, ricordandovi che quando affronterete l’Orale della Maturità 2024 i Commissari potranno chiedervi (a piacere) di commentare gli scritti, cercando di farvi risolvere gli errori o per trovare spunti di conversazione a cui collegarsi.

Proprio tenendo a mente questo, vi ricordiamo anche i temi principali che sono capitati tra le tracce, partendo dallo Spagnolo a cui abbiamo dedicato un focus specifico che vi invitiamo a consultare. Le Seconda prova del Linguistico in spagnolo chiedeva di rispondere ad alcune domande su due differenti testi: il primo è tratto da un articolo di Javier Zurro che parla dell’olocausto e della Seconda guerra mondiale, mentre il secondo riguarda la storia di Tía Ofelia. Per l’inglese – invece – è capitato un brano di Margaret Atwood tratto da Cat’s Eye e un articolo del New York Times; mentre il francese proponeva un primo testo di Isabelle Autissier e un secondo di Francoise Danflous.

