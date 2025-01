Matrix Revolutions, film su Italia 1 con Keanu Reeves

Domenica 26 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, la messa in onda del terzo capitolo della saga di fantascienza Matrix dal titolo Matrix Revolutions.

Questo progetto cinematografico è stato prodotto nel 2003 e vede il ritorno alla regia delle sorelle Wachowski, che avevano già girato in precedenza i primi due capitoli della serie cinematografica.

La colonna sonora del film Matrix Revolutions è invece opera di Don Davis, compositore che ha lavorato alle musiche di tutta la saga. Il film è girato nell’ottica di chiudere la trilogia, ma 18 anni dopo uscirà Matrix Resurrections che rende di fatto la saga una tetralogia.

Il cast principale del film Matrix Revolutions è ancora una volta rinnovato: Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss ritornano rispettivamente nei panni di Neo, Morpheus e Trinity.

Un altro ritorno anche per l’attore Hugo Weaving, il terribile agente Smith, così come per Jada Pinkett Smith, che riprende il ruolo di Niobe.

La trama del film Matrix Revolutions: lo scontro finale tra Neo e l’Agente Smith

Matrix Revolutions ci riporta nel fantastico mondo di Matrix da dove lo avevamo lasciato nel capitolo precedente. Zion è ormai rasa al suol, e lo scontro tra le macchine e l’umanità non è mai stato così acceso. Per la prima volta Neo si trova in un luogo sconosciuto, estraneo sia alla realtà sia a Matrix, nato per consentire il passaggio dei programmi da Matrix fino alla realtà delle macchine.

Mentre il protagonista tenta in ogni modo di uscire da questo luogo, i suoi due fedeli amici Morpheus e Trinity sono nel mondo reale, cercando di risvegliarlo e chiedendo consiglio all’Oracolo.

È così che scoprono che questa realtà in cui Neo è imprigionato è controllata dal Merovingio e riescono finalmente a trovare un modo per riportarlo nel loro mondo.

Le difficoltà, però, sono tutt’altro che giunte a termine, infatti sempre l’Oracolo lancia un duro monito a Neo: l’Agente Smith è più potente che mai ed è pronto ad attaccare.

Neo e Trinity, grazie all’aiuto di Niobe, riescono ad arrivare alla Città delle Macchine, mentre quest’ultime hanno iniziato un nuovo e terribile attacco contro gli umani.

Il protagonista riesce a disattivare tutti i dispositivi, fino ad arrivare al “Deus Ex Machina”, resta però un ultimo nemico da sconfiggere: il temibile Agente Smith.