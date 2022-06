Maturità 2022, diretta Seconda Prova/ Tracce: matematica, versione Latino e…

DIRETTA SECONDA PROVA MATURITÀ 2022: COME FUNZIONA, CORREZIONI, PUNTEGGI

Passata la lunga diretta della prima giornata di Maturità 2022 ecco scattare questa mattina in tutti gli istituti superiori d’Italia la Seconda Prova dell’Esame di Stato Miur: diversamente da quanto avveniva fino al 2019, il Governo ha deciso che la prova scritta sarà affidata ai singoli Istituti «in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria».

Non vi sarà dunque una Seconda Prova “nazionale” come avvenuto con il tema d’italiano, bensì ogni singola commissione d’esame preparerà le tracce da consegnare stamattina 23 giugno alle ore 8.30 ai circa mezzo milione di maturandi alle prese con l’Esame di Stato 2022. Entro il 22 giugno, i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto – qui sotto il focus su tutte le materie scelte dal Miur per la Seconda Prova di Maturità – hanno elaborato e consegnato tre proposte di tracce, in base alle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe. Stamane viene sorteggiata la traccia da svolgere per tutte le classi coinvolte: come spiega il Miur nell’ordinanza sulla Maturità 2022, «Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda prova». I maturandi hanno 6 ore di tempo per lo svolgimento della prova: la correzione degli scritti comincerà subito dopo lo svolgimento della Seconda Prova con la pubblicazione dei voti che dovrà essere affissa nei tabelloni presso la sede della scuola «almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui orali». Sui punteggi, cambiano da quest’anno i rapporti tra il credito scolastico accumulato nel triennio e i voti delle prove d’esame: i crediti potranno essere un massimo di 50, mentre i rimanenti vanno suddivisi in max 15 punti per la Prima Prova, max 10 punti per la Seconda Prova e max 25 punti per il colloquio orale. Si potrà ottenere la lode.

MATERIE SECONDA PROVA MATURITÀ 2022: COME SARANNO LE TRACCE

Diversi mesi prima dell’inizio della Maturità 2022, il Ministero dell’Istruzione nel decidere una Seconda Prova di carattere “d’indirizzo” aveva però anche già stabilito quali materie dovessero essere sostenute nella produzione della prova scritta di istituto.

I maturandi del Liceo Classico, per esempio, dovranno affrontare oggi la seconda prova di lingua e cultura latina mentre i ragazzi dello Scientifico dovranno affrontare la Seconda Prova di Matematica. Per quanto riguarda il Classico, l’ordinanza Miur stabilisce che la prova debba essere divisa in due parti: nella prima, la prosa in latino con lunghezza 10-12 righe da tradurre; poi successive 3 domande «relative alla comprensione e interpretazione del brano, all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale». Per la Seconda Prova dello Scientifico invece gli studenti dovranno affrontare 2 problemi e 8 quesiti di carattere logico-matematici: il candidato dovrà risolvere un solo problema e 4 quesiti tra quelli proposti. Ecco di seguito le principali materie previste per gli altri indirizzi: Scienze umane nell’omonimo liceo, Lingua straniera 1 al liceo linguistico, Economia aziendale all’ex tecnico commerciale (ora tecnico economico, indirizzo Amministrazione, finanza e marketing), Elettrotecnica e elettronica nell’omonimo indirizzo del tecnico industriale. Per conoscere invece tutte le materie della Seconda Prova, ecco i tre file preparati dal Ministero per:

– Licei

– Istituti Tecnici

– Istituti Professionali

ESAME DI STATO, LA SECONDA PROVA DEL PASSATO (TRACCE 2019)

A poche ore dall’inizio della Seconda Prova di Maturità 2022, ecco qui il link per poter analizzare e rivedere le tracce del passato: in questo link del Miur si trovano infatti tutte le tracce delle prove scritte archiviate dall’anno 2019 indietro (nel 2020 e 2021 la Maturità ha visto solo un colloquio orale come svolgimento in quanto vigente l’emergenza pandemica).

Nell’ultima Maturità più recente con le prove scritte attive, dunque nell’anno scolastico 2018-2019, le tracce uscite vennero non poco contestate dagli studenti per la difficoltà e complessità rivelatasi: per il Liceo Classico gli autori usciti e confermati sono stati Tacito e Plutarco mentre per lo Scientifico il tema dei condensatori si è unito allo studio di funzione. Per le Scienze Umane è stato scelto una traccia su Don Milani mentre per il Liceo Linguistico la prova d’inglese ha visto il tema sul viaggio come metafora della vita. Va da sé come anche per la Seconda Prova 2022 in realtà non potrà esserci un archivio comune in quanto, lo ripetiamo, le tracce presentate agli studenti variano da istituto a istituto e non saranno “nazionali”.

