Maxime Mbandà si racconta al Grande Fratello: la storia dei suoi genitori

Maxime Mbandà ha una storia ricca di avvenimenti e sta finalmente iniziando a raccontarla nel corso della sua permanenza al Grande Fratello. Il concorrente, proprio nelle ultime ore, ha parlato delle sue origini con Bernardo Cherubini e Stefania Orlando, raccontando il primo incontro dei suoi genitori.

Javier Martinez innamorato di Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024?/ “C’è una cosa che mi spaventa…”

“Mia madre è di Pannarano, provincia di Benevento, mio padre è della Repubblica democratica del Congo.”, ha esordito Maxime, rivelando che il loro incontro è arrivato poi in Italia. “Mio padre, a 19 anni, è venuto in Italia con una borsa di studio, prima a Bari, dove è rimasto un anno, poi a Roma.” Erano gli anni ’70: suo padre inizia gli studi e il suo percorso lavorativo poi, anni dopo, si ritrova ad una conferenza che gli cambierà la vita. “I miei genitori si sono conosciuti a teatro vicino a Piazza Mazzini a Roma, ad una conferenza sull’Africa”, ha continuato il gieffino.

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, notte bollente al Grande Fratello/ Lei frena e poi ci ripensa: "Ti cerco"

Maxime e il primo incontro dei suoi genitori: “Una conferenza a Roma…”

Maxime Mbandà ha raccontato che l’incontro dei suoi genitori è stato, in realtà, una pura casualità, visto che sua mamma non era stata invitata in prima persona alla conferenza. “Mia madre era stata portata da un’amica legata all’Africa. Lei non voleva neppure andarci, e invece…” Così ha aggiunto: “Si sono incontrati intorno agli anni ’90 ma non sono sposati, e io non sono battezzato.” Quando Stefania Orlando gli fa notare che il padre si è dunque trasferito definitivamente in Italia per amore, Maxime chiarisce che, in realtà, ci sarebbe rimasto a prescindere, probabilmente per lavoro. Tuttavia spiega come, sicuramente, l’incontro con sua madre sia stato lo sprone definitivo a non tornare nel suo paese e a stabilirsi in modo definitivo in Italia.