Medagliere Europei atletica 2024 Roma/ Italia sempre più prima: ancora oro e argento! (oggi 9 giugno)

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: L’ITALIA SALE!

Sale ancora l’Italia nel medagliere degli Europei atletica 2024 Roma: la nostra nazionale ha iniziato alla grandissima la kermesse di casa nostra e ha staccato tutta la concorrenza. Se ieri sera Marcell Jacobs ci aveva regalato il quinto oro prendendosi il titolo dei 100 metri, questa mattina la giornata di domenica si è aperta nel migliore dei modi. Infatti si è conclusa da pochissimo la mezza maratona maschile: Yeman Crippa ha vinto la medaglia d’oro e Pietro Riva quella d’argento, una bellissima doppietta per l’Italia che si è messa alle spalle il tedesco Petros, bronzo appunto per la Germania. Un’Italia che continua a stupire: all’inizio della seconda giornata il medagliere degli Europei atletica 2024 Roma ci dice che la nostra rappresentativa ha già vinto un totale di 12 medaglie.

Sono addirittura sei quelle d’oro e sicuramente si tratta di un risultato non attesissimo nonostante siamo in casa. Tanto più che, come già detto, chi è alle spalle è staccatissimo: Olanda, Croazia, Francia e Norvegia sono le nazionali che ci seguono nel medagliere Europei atletica 2024 Roma ma per loro c’è un oro a testa, i Paesi Bassi hanno poi conquistato due argenti e dunque occupano la seconda posizione nella classifica. Ricordiamo che ovviamente oggi avremo altre speranze di portare a casa medaglie, scopriremo tutto tra poco ma nel frattempo non possiamo che celebrare l’oro di Yeman Crippa e l’argento di Pietro Riva nella mezza maratona, nel medagliere degli Europei atletica 2024 Roma continuiamo a salire di colpi e dunque la grande speranza è che la nostra nazionale possa continuare in questo modo.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

1. Italia 6-5-1 (12)

2. Olanda 1-2-1 (4)

3. Croazia 1-1-0 (2)

4. Francia 1-1-0 (2)

5. Norvegia 1-1-0 (2)











