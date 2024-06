DIRETTA FINALI STAFFETTA 4X400: DUE ANNI FA

Aspettando la diretta delle finali della staffetta 4×400 di questi Europei di atletica 2024 a Roma, possiamo ricordare che cosa era successo in queste stesse gare due anni fa a Monaco di Baviera. Il quartetto maschile era ai tempi composto da Davide Re, Vladimir Aceti, Brayan Lopez ed Edoardo Scotti, ma l’Italia non andò oltre l’ottavo posto con il tempo di 3’03”04, piuttosto lontana dalla lotta per la medaglia che vide la medaglia d’oro in 2’59”35 per la Gran Bretagna Matthew Hudson-Smith, Charlie Dobson, Lewis Davey, Alex Haydock-Wilson, secondo posto per il Belgio in 2’59”49 e terzo gradino del podio per la Francia in 2’59”64, al termine quindi di un confronto davvero serrato.

DIRETTA FINALE SALTO IN LUNGO, LARISSA IAPICHINO/ Video streaming Rai: i record (Europei atletica 2024)

Nella finale della staffetta 4×400 femminile invece purtroppo non eravamo presenti, le Azzurre erano state le prime delle escluse con il nono tempo in semifinale. La medaglia d’oro andò a Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte e Femke Bol per l’Olanda in 3’20”87, secondo posto per la Polonia in 3’21”68 ed infine medaglia di bronzo per la Gran Bretagna, che terminò la propria gara con il tempo di 3’21”74. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA/ Video streaming Rai 2: Armand Duplantis protagonista (12 giugno)

DIRETTA FINALI STAFFETTA 4X400 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GLI EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

Ancora una volta la diretta tv delle finali della staffetta 4×400 seguirà la programmazione degli Europei atletica 2024 Roma e quindi il doppio appuntamento sarà su Rai Due, nel cuore dell’ultima sessione serale allo stadio Olimpico, con la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi utilizzando l’app di Rai Play, oppure visitandone il sito ufficiale. In alternativa, per gli abbonati ci sono i canali di Sky Sport e i servizi in streaming.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALI STAFFETTA 4X400

Filippo Tortu sta ancora insieme alla fidanzata Sofia?/ La vita privata del velocista e il silenzio social

DOPPIO SOGNO PER L’ITALIA

Nell’ultima serata di un’edizione memorabile, la diretta delle finali della staffetta 4×400 merita tutta la nostra attenzione oggi, mercoledì 12 giugno, per gli Europei di atletica 2024 a Roma. Nella staffetta 4×400 abbiamo nelle finali entrambi i quartetti, l’Italia quindi sarà presente innanzitutto alle ore 21.05 nella finale della staffetta 4×400 femminile, mentre l’appuntamento con la finale della medesima staffetta 4×400 maschile sarà alle ore 21.17, una dopo l’altra sulla magica pista dello stadio Olimpico di Roma, che ci ha già regalato immense soddisfazioni negli ultimi giorni.

Il primo punto di riferimento per presentare la diretta delle finali della staffetta 4×400 sono i risultati delle qualificazioni: l’Italia maschile ha ottenuto il tempo di 3’02”01 con il quartetto formato da Brayan Lopez, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edoardo Scotti, secondo della propria semifinale anche se settimo complessivo, perché nell’altra sono andati più veloci; al femminile si riparte invece dal tempo di 3’25”28 ottenuto da Ilaria Elvira Accame, Giancarla Trevisan, Rebecca Borga e Anna Polinari, che ha garantito la qualificazione tramite ripescaggio. Sappiamo però che in finale si può cambiare, allora adesso dobbiamo approfondire il discorso relativo alla diretta delle finali della staffetta 4×400 agli Europei di atletica 2024 a Roma.

DIRETTA FINALI STAFFETTA 4X400: QUALI PROSPETTIVE PER L’ITALIA?

Parlando delle prospettive per l’Italia nella diretta delle finali della staffetta 4×400 agli Europei di atletica 2024 a Roma, dobbiamo dire che le ambizioni potrebbero essere maggiori in campo maschile, dove potremo rilanciare dopo un giorno di riposo l’astro nascente Luca Sito e potremo schierare anche la medaglia d’argento dei 400 hs, cioè Alessandro Sibilio. Non sarà comunque una missione semplicissima, perché gli avversari sono tanti ed agguerriti e l’Italia non è al livello della 4×100, però è comunque lecito sognare in grande, almeno la lotta per il podio.

Naturalmente qualcosa potrebbe cambiare anche nella gara femminile, dove i possibili innesti si chiamano Alice Mangione e Ayomide Folorunso, però almeno sulla carta potrebbe essere più problematico sognare in grande, considerando che in semifinale le nostre ragazze sono state quinte, per fortuna nella batteria più veloce. Anche in questo caso è comunque un quartetto interessante e allora provare a stupire tutti è lecito: che cosa ci dirà la diretta delle finali della staffetta 4×400?











© RIPRODUZIONE RISERVATA