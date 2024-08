POCHI 433 MILIONI PER LA METRO M1 MILANO

È andata deserta la gara per la metro M1 Milano rossa, nello specifico quella per il prolungamento da Bisceglie a Baggio. I grandi gruppi di costruttori non hanno presentato alcuna offerta per la gara messa a bando a fine maggio dal Comune di Milano, tramite la controllata MM. L’unica offerta arrivata è quella di un’azienda edile di dimensioni piccole, ma la proposta è stata giudicata non idonea in virtù di una carenza di requisiti tecnici. Quindi, ora il Comune di Milano deve lanciare un’altra gara, ma più allettante economicamente, per la metropolitana Milano.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i 433 milioni di euro proposti per i lavori sulla metro M1 Milano sono stati giudicati troppo pochi dai grandi costruttori, quindi il piano è di recuperare 50-60 milioni di euro circa escludendo dall’appalto il magazzino, che era previsto nel bando originario. Ora potrebbe essere stralciato e la realizzazione del deposito potrebbe essere realizzata eventualmente in un secondo momento con un finanziamento a parte.

NUOVO BANDO PER I LAVORI SULLA METRO MILANO ROSSA

Con questo escamotage la base d’asta resterebbe sempre fissata a 433 milioni di euro, ma risulterebbe più alta, visto che tale somma coprirebbe solo i lavori necessari per il prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, in particolare per 3,3 chilometri da Bisceglie fino a Baggio, con le stazioni di Parri-Valsesia, Olmi e Baggio.

Servirà altro tempo per preparare e svolgere la nuova gara, pertanto il Comune meneghino si è rivolto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo una proroga della scadenza per l’aggiudicazione vincolante del lavoro al 30 novembre 2025. La durata dei lavori è di 5 anni e mezzo, di conseguenza le tre nuove fermate della metro rossa di Milano non saranno disponibili prima del 2031.

DALLA METROPOLITANA MILANO ALLA TRANVIA LIMBIATE

Invece, buone notizie arrivano sui lavori previsti per la metrotranvia Milano-Limbiate, in quanto sono state presentate tre offerte per la gara da 180 milioni per riqualificare la struttura. In particolare, va trasformata la tranvia da Milano Comasina a Limbiate Ospedale. A tal proposito, è previsto nel complesso uno sviluppo di circa 11,7 chilometri con 19 fermate, tramite le Province di Milano e Monza Brianza e i Comuni di Milano, Limbiate, Cormano, Senago, Paderno Dugnano, Varedo.