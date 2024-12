Uomini e Donne, a rischio il trono di Michele Longobardi: “Gesto compromettente”

Nelle prossime puntata del dating show di Canale 5 ci sarà uno scioccante colpo di scena per uno dei tronisti: il trono di Michele Longobardi è a rischio a Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni nella registrazione di oggi è successo di tutto ed il giovane è finito nel mirino delle polemiche. Andando con ordine la volta scorsa, Michele ha eliminato una delle sue corteggiatrici, Mary. Quest’ultima è uscita dalla studio delusa ma per proteggerlo non ha voluto rivelare qualcosa di molto compromettente nei suoi confronti.

Oggi invece, ha rivelato che Michele Longobardi ha creato dei profili fake sui social con i quali ha contattato tutte le sue corteggiatrici. L’unica a non avergli risposto è stata Veronica perché, ha poi rivelato, non è solita rispondere o interagire con i profili fake. Sia Amal che Mary, invece, hanno interagito ignare che ci fosse lui dietro quei profili. Tuttavia quando Mary ha scoperto che dietro quei profili c’era proprio Michele Longobardi ha avvisato la produzione di Uomini e Donne la quale, ovviamente, prenderà dei provvedimenti.

Michele Longobardi, trono a rischio a Uomini e Donne: profilo fake, caos in studio e corteggiatrici in lacrime

E non è tutto, perché sempre stando alle anticipazioni Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni venuta fuori la verità ‘è scoppiato un bordello in studio’, tra chiamate e inviti Michele Longobardi è stato sgamato in diretta. A questo punto il trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne è davvero a rischio, continuerà? L’evolversi della vicenda dipenderà anche dalla scelta delle sue due corteggiatrici, Amal e Veronica se vorranno o meno continuare il percorso. Tuttavia pare che in studio sia scoppiato il caos ed entrambe le corteggiatrici sono scoppiate a piangere. Si vedrà domani cosa accadrà al tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.