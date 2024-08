Sono dati per certi versi preoccupanti quelli che ha registrato Microsoft nell’ultimo trimestre fiscale, quello del periodo aprile-giugno 2024, in merito alla sua console di punta, la Series X e S. I dati parlano infatti di un -42 per cento rispetto ai primi tre mesi dell’anno, mentre su base annua il calo è stato del 13 per cento. Numeri che stanno facendo allarmare i videogiocatori di tutto il mondo, clienti fedeli della console americana rivale di Playstation, ma a rassicurare gli stessi ci hanno pensato i dirigenti della divisione videogiochi di Microsoft, spiegando che gli investimenti continueranno.

Meta lancia un nuovo modello di IA e vuole forzare la mano con l'UE/ "Sta respingendo il modello europeo"

Microsoft non vuole assolutamente uscire dal mercato dei videogame, e intende continuare a competere con i giapponesi, presentando quindi sul mercato una nuova console. A riguardo il CEO Satya Nardella, ha appunto fatto chiaramente capire che Microsoft crede ciecamente nel progetto Xbox e nei suoi giochi, di conseguenza continueremo a vedere nei prossimi anni la stazione di gioco a stelle e strisce.

LAVORO & AI/ La sfida che l'Italia ora rischia di perdere

MICROSOFT XBOX IN CALO? IN ARRIVO 3 NUOVE VERSIONI

A conferma di ciò la recente acquisizione miliardaria di Activision Blizzard, che aveva creato non poche polemiche per il rischio di un monopolio e che prevede al suo interno giochi di primissimo piano come ad esempio la serie di sparatutto più amata, Call of Duty.

Per provare a risollevare le vendite in vista del Natale, il periodo come sempre più caldo per quanto riguarda il mercato videoludico, Microsoft proporrà tre nuove versioni di Xbox Series X e S, con tante piccole novità a livello sia hardware e di aspetto estetico. Daranno il “boost” necessario alle vendite? Microsoft e i suoi fan sperano ovviamente di sì, nel frattempo va detto che in generale il mercato dei videogiochi di quest’anno è in contrazione, come del resto è normale tenendo conto che le due console principali, Playstation 5 e Xbox Series, sono in commercio da ben 4 anni.

Google, nuovi strumenti per le famiglie/ School Time, Family Link, SafeSearch: tutte le novità

MICROSOFT XBOX IN CALO, I NUMERI DEL MERCATO EUROPEO

Con riferimento solo al mercato europeo, la console videoludica di Sony ha registrato un meno 16 per cento, ed è quella che ha retto meglio il colpo, tenendo conto che Nintendo Switch è invece calata del 32 per cento e Microsoft del 37, con una media totale del settore del 24 per cento, 2,2 milioni di unità vendute in meno. Ci si domanda a questo punto cosa accadrà nei prossimi anni, visto che la nuova generazione di console è data in arrivo solo a fine 2027, quindi fra tre anni: cosa si inventeranno Sony e Microsoft nei prossimi tre anni e mezzo?

Difficile dirlo certo è che molto dipenderà dai videogiochi e in tal senso una forte spinta potrebbe arrivare dall’uscita del tanto atteso GTA 6, il capolavoro annunciato di Rockstar, che potrebbe convincere anche i più scettici, ovvero, coloro che fino ad oggi non sono ancora entrati nella “next generation”, appunto a fare il grande passo, anche se bisognerà capire se si punterà su Microsoft oppure su Sony.