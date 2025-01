Il Million Day torna a farci visita in questa sera di oggi, venerdì 24 gennaio 2025. Come sempre alle ore 20:30 si terrà la seconda estrazione che ci restituirà i numeri vincenti, chiudendo così questa ennesima giornata di giocate. Se anche voi siete fra i moltissimi italiani che giocano al Million Day, saprete sicuramente come funziona il gioco, se invece voleste provare per la prima volta ad approcciarvi a questo gioco, vi diciamo subito che il regolamento è molto semplice: scegliete cinque numeri in un elenco che va dall’uno al 55, dopo di che incrociate le dita e sperate che siano quelli fortunati.

Se per caso la vostra schedina dovesse corrispondere a quella dei numeri estratti, a quel punto potete preparare le valigie, visto che avrete vinto un milione di euro, da qui il nome Million Day. Se invece i numeri vincenti extra Million Day, sono quelli da voi individuati, non disperate perchè vi sarete portati a casa ben 100.000 euro. Ora che sapete come funziona il gioco decidete voi se ne vale la pena, ma fate in fretta perchè l’estrazione di oggi delle ore 20:30 sta per cominciare.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: