La settimana è ripartita e siamo in attesa della prima estrazione del giorno, e appunto della settimana, del Million Day, il concorso fortunato che ogni giorno ci offre due appuntamenti per vincere premi importanti. Lo scopo di ciascuno scommettitore è senz’altro quello di ottenere la massima cifra in palio che corrisponde a un milione di euro, come ci dice lo stesso nome del concorso. Non mancano però neppure altri premi, più bassi, e più facilmente raggiungibili dai giocatori. Indovinando quattro numeri, ad esempio, si porteranno a casa mille euro: certo, una somma di molto più bassa rispetto a quella massima, ma comunque una sorta di premio di consolazione interessante per chi giocherà.

Ci sarà poi anche un’altra possibilità di vincita, rappresentata dall’Extra Million Day, che mette in palio invece premi massimi di 100.000 euro. Per giocare a questo secondo concorso bisognerà scegliere sempre cinque numeri che dovranno essere compresi anche in questo caso tra l’1 e il 55 ma attenzione: i numeri saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale, dunque le due combinazioni saranno differenti tra loro. La giocata all’Extra non è obbligatoria e per parteciparvi, i giocatori dovranno aggiungere un ulteriore euro alla puntata principale.

LE COMBINAZIONI VINCENTI DI LUNEDÌ 22 LUGLIO

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –