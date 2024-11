Come ogni giorno, torna anche oggi l’appuntamento con il concorso fortunato del Million Day, che mette in palio anche oggi fino a un milione di euro. Sono due gli appuntamenti quotidiani che mettono in palio dei premi preziosi che arrivano fino alla cifra a sei zeri: in due occasioni, infatti, i giocatori possono prendere parte al concorso nella speranza di vincere premi importanti, su tutti quello da un milione, il più ambito da tutti, come è inevitabile che sia. Gli italiani possono partecipare al concorso alle ore 13.00 ma anche alle 20.30: entrambe le estrazioni permettono di prendere parte al concorso seguendo le stesse regole, con gli stessi premi.

Numeri Million Day di oggi 11 novembre 2024/ Estrazione delle cinquine delle ore 20:30

Dunque, non cambia niente tra il primo e il secondo appuntamento: solamente l’orario, che i giocatori possono scegliere liberamente. Nel mese di novembre non è ancora arrivata la vittoria da un milione di euro: dunque fino a questo momento non è stato un mese eccezionalmente fortunato, al contrario di quello precedente, che invece ha offerto ben cinque vittorie milionarie. Sono arrivate, nel mese di ottobre, ben cinque vittorie da un milione di euro, la prima il 4 di ottobre, o meglio, ben due, mentre l’ultima è arrivata il 28 ottobre 2024. In attesa di scoprire i numeri fortunati di oggi, nell’estrazione delle ore 13.00, ricordiamo che per partecipare al concorso bisognerà scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Il costo di ogni singola estrazione è di un solo euro e i giocatori potranno prendere parte, sempre al costo di un euro. Così facendo c’è una seconda chance di vincita – con la stessa combinazione che si spera sia fortunata – ma in questo caso i premi arrivano fino a 100.000 euro.

Million Day, estrazione di oggi 11 novembre 2024/ I numeri vincenti delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI ALLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –