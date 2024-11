Torneranno ancora una volta a farci compagnia (e, speriamo, a rendere ricco qualcuno tra voi carissimi lettori) le due estrazioni odierne del Million Day e del sempre immancabile Extra MillionDay che tra le ore 13:00 – protagoniste di questo articolo, in cui ovviamente vi riporteremo i numeri vincenti una volta che saranno stati sorteggiati – e le 20:30 sorteggeranno la bellezza di 4 differenti combinazioni tutte (o meglio, quasi) milionarie: per chi non lo sapesse – infatti – nel Million Day c’è in palio un premio che nel migliore dei casi potrebbe arrivare a valervi addirittura 1 milione di euro tondi, egualmente ottenibili in entrambi gli appuntamenti giornalieri e che (questo è un purtroppo) vedremo ridursi fino alla soglia dei 100mila nel caso in cui giocassimo alla versione Extra del concorso.

Million Day l'estrazione di oggi 10 novembre 2024/ I numeri vincenti delle ore 20.30

Sempre nel caso in cui non abbiate mai sentito parlare del Million Day, sappiate che per tentare la fortuna vi basterà (in modo semplicissimo e del tutto arbitrario) scegliere una combinazione da 5 numeri tutti compresi fino ad un massimo di 55, pagando poi 1 euro per vederli trasformati in una scommessa valida per partecipare al più vicino tra i due concorsi: indovinandoli tutti e 5 vi porterete a casa il già citato milione di euro in palio, mentre per ognuna delle altre combinazioni possibili otterrete premi variabili altrettanto belli!

Million Day, l'estrazione di oggi 10 novembre 2024/ I numeri vincenti delle ore 13.00

Per quanto – invece – riguarda l’Extra Million Day, sappiate che per partecipare dovrete pagare una seconda volta l’euro valido per il primo sorteggio, ma non dovrete (né potrete) scegliere una seconda combinazione: l’aspetto positivo è che durante la scelta dei cinque numeri vincenti verranno automaticamente esclusi i primi cinque numeri usciti vincitori nell’estrazione principale; aumentando sensibilmente le vostre possibilità di portarvi – quanto meno – a casa uno tra i premi minori, il tutto veramente senza alcun tipo di sforzo.