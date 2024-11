La settimana prosegue e tra un impegno e un altro, i giocatori potranno sempre far affidamento su un alleato, un ottimo “amico” per distogliere un po’ la stessa dalla routine quotidiana e dalle tante cose da fare, per sognare forse una vita diversa o magari semplicemente per aggiustare qualcosa qua e là che non va nella propria esistenza. E, inutile a dirsi, spesso i soldi possono aiutare, anche per realizzare qualche desiderio recondito e più nascosto, di quelli che forse non si confesserebbe a nessuno. Allora, ecco che anche in questo martedì 19 novembre, arriva la chance per gli italiani di sfidare la sorte e tentare la fortuna, indovinando la cinquina vincente al Million Day. Ma cosa vuol dire e soprattutto come si partecipa a questo gioco così semplice ma allo stesso tempo tanto “magnanimo” nei confronti dei giocatori? Per prendere parte al Million Day basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro.

Million Day ed Extra Million Day: l'estrazione delle 13.00/ Numeri del 19 novembre 2024

Come ci dice lo stesso nome del concorso, al Million Day il premio massimo in palio è di un milione di euro. La somma non sempre viene raggiunta, anzi, dobbiamo dire che fino a questo momento novembre non è stato un mese fortunato. Ad ottobre erano stati addirittura cinque i giocatori che avevano portato a casa ma massima cifra in palio ma nel mese in corso ancora non è arrivata la super vittoria. Nonostante questo, non c’è da far altro che giocare e sperare: i giocatori potranno scegliere di partecipare al concorso delle ore 13.00 o a quello delle 20.30, secondo le loro preferenze. Non ci resta far altro che augurare buona fortuna a tutti i nostri lettori!

MILLION DAY, ALLA SCOPERTA DEI NUMERI FORTUNATI DELLE 20.30

