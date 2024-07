Con l’arrivo della sera arriva un po’ di fresco ad allietare la vostra cena, il cui menu prevede come antipasto i cinque numeri vincenti di Million Day e la cinquina fortunata di Extra MillionDay. Non si può pensare di sedersi a tavola senza aver prima controllato le proprie schedine per capire se sono fortunate, sopratutto quando si decide di partecipare all’estrazione di un gioco che mette in palio un milione di euro. Dunque, stasera potreste dare una bella scossa al contatore delle vincite, che è fermo dal 21 luglio scorso, quando ci fu una vincita milionaria a Marano di Napoli grazie all’estrazione di pranzo di questo gioco, che infatti si tiene sia alle ore 13 sia alle ore 20:30.

Ora il ricco premio potrebbe arrivare di sera, è almeno ciò che auspica chi ha deciso di partecipare al concorso serale, pur sapendo che ci sono altri premi in ballo. Comunque, sono 298 le vincite milionarie che sono state ottenute da quando questo gioco è stato lanciato, quindi ci si può avvicinare a quota 300.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: UN’ESTRAZIONE NELLA STORIA

Ancor più particolare è stato il caso del 18 luglio, un giorno destinato a entrare nella storia del Million Day, visto che regalò ben 9 vincite milionarie da un milione di euro nell’estrazione “mattutina”. Ancor più particolare il fatto che le vincite furono registrate in diverse regioni d’Italia, dalla Sicilia al Veneto, dalla Campania al Piemonte, dal Lazio all’Emilia-Romagna.

Un caso speciale, visto che sei vincite furono ottenute con una giocata singola, nello specifico a Rimini, Cardito, Modica, Licata, Torino e Follina. Due vincite invece furono ottenute con altrettante giocate effettuate con sistema integrale, a Fondi e Follina. Infine, anche una giocata plurima fatta a San Giuseppe Vesuviano ha fruttato il ricco premio. Da non trascurare, comunque, anche i premi che può assegnare Extra MillionDay, il cui premio massimo è di 100mila euro.

Altrettanto interessante anche l’importo di questa vincita, non sorprende allora il successo che riscuote questo gioco, che infatti si è sdoppiato prima con due estrazioni ravvicinate e poi ha raddoppiato, lanciando anche il doppio concorso di pranzo.

LE CINQUINE FORTUNATE DI LUNEDÌ 29 LUGLIO ALLE ORE 20.30

