Million Day/ Estrazione numeri vincenti delle cinquine vincenti di oggi 4 giugno 2024

Se per qualcuno la scelta dei numeri da giocare al Million Day sarà semplice ed immediata, avendo magari delle cifre preferite che rappresentano molto probabilmente delle date speciali segnate nel corso della vita, per altri è più complicato scegliere le combinazioni da giocare al concorso quotidiano, che si snoda su due diversi appuntamenti, uno alle 13 e uno alle 20.30. In aiuto a chi non sa quali combinazioni giocare, c’è sicuramente la statistica: grazie infatti ad alcuni dati, possiamo sapere quali siano i numeri più frequenti al concorso e quali invece quelli più ritardatari. Grazie a questa statistica ogni giocatore potrà fare i suoi calcoli e giocare magari quelli che si sono visti di meno, nella speranza che escano.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 3 giugno 2024: le cinquine

Andiamo a vedere allora i numeri ritardatari: quello che manca da più tempo è il 34 che non si vede da 22 estrazioni sul Million Day ma anche sul concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day. Seguono il 36, a 18 assenze, e il 41, a 15. Per i singoli concorsi, invece, vediamo che quelli che mancano da più tempo sul Million sono il 49, il 47 e il 34 che non si vedono rispettivamente da 46, 42 e 37 estrazioni. Anche il 12, a pari merito con il 34, non si vede da 37 volte. Per l’Extra Million Day assente il numero 17 da 62 estrazioni, seguito dal 36 che non si vede da 42. Da 41 estrazioni invece non si vede il numero 35. Per i numeri più frequenti, invece, il 54 si è visto ben 108 volte nell’ultimo anno: una frequenza incredibile. Segue il 17 che invece si è visto 100 volte e il 25 che si è visto 94 volte negli ultimi 365 giorni sul Million Day. Per l’Extra il più frequente è il 25 con 97 estrazioni, seguito dal 41 e il 6.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI QUESTO 3 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY: 4 – 13 – 23 – 26 – 31

EXTRA MILLIONDAY: 2 – 3 – 11 – 48 – 55

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











