Million Day ed Extra Million Day/ Le cinquine vincenti di oggi 3 giugno 2024

Parte una nuova settimana di lavoro, di studio e inevitabilmente, per chi più e per chi meno, anche di routine: tra le abitudini più ancorate, in tanti italiani, troviamo quella di tentare la fortuna (sempre responsabilmente) a giochi che potrebbero regalare premi importanti. Su tutti c’è il Million Day, concorso che in palio mette davvero cifre che potrebbero svoltare la vita a qualcuno: il premio più ambito e quello nel mirino di tutti i giocatori, neanche a dirlo, è proprio il milione, che si può portare a casa solamente indovinando tutti e cinque i numeri del concorso. Le probabilità non sono certo altissimo ma tentar la fortuna non nuoce, anche perché il gioco ha un costo molto basso, di un solo euro, dunque giocare è davvero poco dispendioso.

Estrazione numeri vincenti Million Day/ Le cinquine di oggi 2 giugno 2024

Dopo aver avanzato la propria giocata e atteso l’estrazione prescelta tra le due del concorso (alle 13 e alle 20.30), è arrivato il momento di controllare la schedina. Come si fa? Va inserito il numero seriale dello scontrino nella pagina “Verifica vincite” della sezione Million Day sul sito, oppure si può consultare il bollettino ufficiale delle vincite, che ogni ricevitore espone al pubblico dopo ogni estrazione. Infine è possibile, sempre sul sito, visitare la pagina dedicata alle ultime estrazioni con la lista dei numeri vincenti. Infine non dimentichiamo che anche questo articolo del Sussidiario.net riporterà tempestivamente le combinazioni vincenti delle due estrazioni giornaliere, dando un’ulteriore possibilità di check ai giocatori.

Million Day, estrazione e cinquine di oggi/ I numeri vincenti di sabato 1 giugno 2024

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI DI QUESTO 3 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY: 1 – 11 – 21 – 37 – 43

EXTRA MILLIONDAY: 19 – 32 – 33 – 44 – 48

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA