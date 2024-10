Anche in questo martedì 8 ottobre, i giocatori italiani hanno la possibilità di giocare al concorso del Million Day, nella speranza di vincere premi importati che potrebbero arrivare ad una cifra massima di un milione di euro. Le regole del gioco le conosciamo bene e le ripetiamo spesso ma prima di andare a vedere i numeri vincenti di oggi in quella che è la prima estrazione della giornata – alle ore 13.00 – è il caso di andare a scoprire quali siano le statistiche del concorso. Il Million Day mette in palio tutti i giorni cifre che arrivano fino a un milione di euro e la speranza di tutti è quella di riuscire a portare a casa questa maxi somma che cambierebbe la vita a chiunque. Non sempre, però, è facile sapere quali numeri giocare e decidere su quali cinquine puntare tutto: per questo ci vengono in aiuto proprio le statistiche, che sono in grado di darci informazioni su quelli che sono i numeri più frequenti o quelli più ritardatari del concorso.

Tra i numeri ritardatari assoluti, ovvero quelli che mancano da più tempo su entrambi i concorsi, troviamo il 24 che non si vede da 32 estrazioni, seguito dal 44 che invece è a quota 19 assenze. Il 41 manca da 17 mentre da 16 non vediamo i numeri 40 e 14. Da 13 estrazioni sono assenti il 21 e il 15 mentre da 11 non escono i numeri 39, 25 e 22. Per quanto riguarda invece i singoli concorsi, il Million Day vede come primo assente il 24 che manca da 47 estrazioni mentre il 55 manca da 39 e il 28 da 34. Per l’Extra Million Day il più assente è il 6, che manca da 49, seguito dal 24 che non si vede da 31 estrazioni e il 22 che invece manca da 27.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI ALLE ORE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –