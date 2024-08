Riparte la settimana ma per tanti italiani non è ancora il momento di tornare al lavoro: è infatti pieno agosto e le ferie sono ancora in corso. Questo vuol dire che non tutti saranno in ufficio o sul luogo di lavoro in questo lunedì 12 agosto: per tanti, infatti, le vacanze proseguono o magari sono appena cominciate. Per rendere ancora più indimenticabile questo lunedì, di lavoro o vacanza che sia, perché non tentare la fortuna e sperare di poter cambiare la propria vita? Anche oggi, come accade ogni giorno della settimana, possiamo giocare al Million Day, l’amatissimo concorso giornaliero che offre ben due estrazioni quotidiane.

Million Day ed Extra Million Day: numeri delle ore 13,00 del 12 agosto 2024/ Le cinquine fortunate

La prima è a ora di pranzo, alle 13.00, mentre la seconda è proprio alle 20.30: un orario che è molto amato dai giocatori che solitamente optano per questa seconda estrazione. Anche oggi, dunque, abbiamo assistito all’estrazione delle 13.00 mentre siamo in attesa di andare a conoscere i numeri che usciranno nella combinazione vincente di questa sera: riuscirà qualche fortunato a strappare il milione? Siamo quasi pronti per scoprirlo, ovviamente in questo articolo ma anche sul sito ufficiale del Million Day!

Estrazione Million Day di oggi, 11 agosto 2024/ Scopri i numeri vincenti delle cinquine delle 20.30

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 12 AGOSTO 2024 DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: