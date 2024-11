In questo freddo mercoledì 20 novembre 2024 ci stiamo avvicinando sempre di più al sempre amatissimo e partecipatissimo secondo concorso giornaliero del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbe fruttare al più fortunato tra voi carissimi lettori l’impressionante bottino da 1 milione di euro che si assocerà ai cinque numeri che potremo conoscere pochi minuti dopo lo scoccare delle ore 20:30: esattamente come abbiamo fatto con il primo appuntamento delle 13 spaccate, anche in questo caso vi accompagneremo fino al cospetto della Dea Bendata tifando per tutti voi nella speranza che finalmente questa possa rivelarsi una giornata veramente indimenticabile proprio grazie alla cinquina vincente del Million Day!

Dando i giusti meriti a tutti i premi protagonisti del Million Day oltre all’ovvio ed ambitissimo milione che abbiamo appena sviscerato (e del quale vi diciamo anche che fino ad oggi se ne contano ben 311 vinti nei vari concorsi quotidiani), ci preme ricordare a chi tra voi fosse alle primissime armi con questo singolare concorso unico nel suo genere che ad affiancarlo che sono anche un totale variabile di altri 3 o 7 premi: la differenze – che ora approfondiremo nel dettaglio – è legata soprattutto alla decisione di partecipare al solo concorso classico, oppure anche all’abbinata versione ‘Extra’; fermo restando che la seconda vi chiederà di raddoppiare la vostra puntata iniziale.

I premi del Million Day classico – oltre ovviamente al milione – sono in totale altri 3 che variano dai 2 euro fino ai mille, passando anche per un gradino intermedio pari a 50 euro: nel primo caso vi basterà indovinare 2 numeri tra i vincenti e mentre nel secondo ve ne serviranno addirittura quattro su cinque; nel terzo ve ne basteranno tre. Dall’altra parte, il milione sparisce nella versione Extra, sostituito da dei comunque ottimi 100mila euro; ma mentre lo step da mille euro resterà invariato, gli altri due passano (in ordine) a 100 e 4 euro complessivi!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI DELLE ORE 20:30

