MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: ARRIVERANNO LE VITTORIE?

Anche in questa domenica, non manca l’appuntamento con il Million Day, il gioco che mette in palio quotidianamente un milione di euro in due diverse estrazioni: la prima è alle 13.00 mentre la seconda alle 20.30 e i giocatori possono scegliere liberamente a quale concorso partecipare, prendendo parte a quello che più preferiscono secondo le proprie preferenze ed esigenze. C’è infatti chi preferisce giocare a ora di pranzo e chi invece ama giocare in serata, in modo tale da poter assistere in diretta all’estrazione dei numeri fortunati. Dunque, al di là dell’estrazione, per la quale i giocatori possono decidere le combinazioni da giocare in base ai numeri che più preferiscono, ricordiamo che si può decidere anche se giocare alle ore 13.00 o alle 20.30.

Nel mese di ottobre sono arrivate tante vittorie per i giocatori che hanno deciso di prendere parte al concorso fortunato del Million Day: sono stati cinque, infatti, gli italiani che sono diventati milionari nel mese passato, da inizio mese fino alla fine. Dunque, ottobre è stato davvero fortunato per i giocatori e speriamo che novembre possa avere lo stesso ritmo. Fino a questo momento, però, non sono arrivate vittorie milionarie in grado di rendere felici i giocatori. Succederà nei prossimi giorni o magari anche oggi, in questa domenica 10 novembre? Lo scopriremo solamente tra poco, con la prima estrazione del giorno, quella delle ore 13.00. Dopo aver scoperto i numeri di questo appuntamento, non dovremmo fare altro che attendere anche la sera per andare a scoprire le cinquine fortunate della serata, alle 20.30. Ma prima dedichiamoci ai numeri di adesso, augurando buona fortuna a tutti i giocatori che hanno deciso di avanzare la propria giocata nell’appuntamento delle ore 13.00 di oggi.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE 13.00

Million Day: 7 – 8 – 9 – 13 – 14

Extra Million Day: 6 – 22 – 36 – 38 – 54