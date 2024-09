Ogni giorno i giocatori possono giocare e sperare di vincere somme importanti che equivalgono a un milione di euro, semplicemente giocando cinque numeri nel concorso del Million Day, gioco fortunato che permette di portare a casa dei premi importanti, su tutti proprio quello da sei zeri. Il gioco offre due estrazioni giornaliere e quindi già di per sé una doppia occasione di vincita con due appuntamenti, il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Non finisce però qui: i benefici per i giovani vanno ancora oltre e permettono a questi di vincere anche altri premi oltre a quelli messi in palio dal concorso principale. Giocando un altro euro oltre quello della giocata primaria, infatti, ognuno può sperare di portare a casa anche altri premi nel concorso denominato Extra Million Day.

Il concorso dell’Extra Million Day offre una seconda possibilità ai numeri giocati da ognuno: aggiungendo un euro, infatti, oltre alla prima estrazione di cinque numeri tra l’1 e il 55 si può partecipare ad una seconda estrazione di cinque numeri che saranno estratti sui cinquanta rimanenti, dunque su quelli non vincenti del concorso. Questo vuol dire che c’è una doppia possibilità di vincita per chi non riesce a mettere a segno la vittoria nel concorso primario. In questo secondo concorso, che ha il costo di un euro aggiuntivo rispetto a quello primario, si possono portare a casa ben 100.000 euro. Un premio comunque interessante per i giocatori che potranno così avere una sorta di doppia chance nel caso di mancata vincita al gioco principale. Sia nell’estrazione delle 13.00 che in quella delle 20.30, è possibile giocare all’Extra Million Day. Siamo ora pronti per andare a conoscere i numeri fortunati della seconda estrazione giornaliera.

MILLION DAY: ANDIAMO A VEDERE I NUMERI FORTUNATI DI OGGI ALLE 20.30

