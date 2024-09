Ci prepariamo a scoprire a brevissimo – ovviamente assieme a voi carissimi lettori – le nuove combinazioni vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che verranno scelte dalla Dea Bendata non prima delle ore 20:30 chiudendo definitivamente questa giornata di concorsi che ha visto susseguirsi anche tutta l’allegra compagnia del Lotto (ovvero, oltre al gioco delle 11 ruote anche il 10eLotto e il Superenalotto); il tutto senza dimenticare che questo sarà il secondo tra i due appuntamenti giornalieri del Million Day dopo la primissima tornata di estrazioni che ci hanno già fatto compagnia alle ore 13 in punto, e che potete facilmente trovare linkata qui di fianco nel caso ve la foste persa e abbiate tra le mani una schedina valida per quel concorso.

Vi ricordiamo – infatti – che spetterà a tutti voi carissimi lettori scegliere a quale delle due estrazioni del Million Day partecipare selezionandolo personalmente (o dicendolo all’addetto della ricevitoria Sisal, nel caso siate poco digitali) nel momento in cui piazzerete la vostra scommessa: nel caso non lo facciate sarà il sistema a scegliere in automatico per voi ricollocandovi nel concorso immediatamente successivo alla puntata; mentre ovviamente tutte le schedine giocate dopo le 13 (o meglio, dopo le 12:30) saranno automaticamente valide per il solo concorso serale. Nel caso abbiate un qualsiasi dubbio – comunque – vi baserà controllare direttamente la schedina che avete in mano in questo momento che riporterà sicuramente da qualche parte in alto l’orario che avete scelto; mentre dal conto nostro – tenendoci ad porgervi i nostri più sentiti auguri di buona fortuna – vi ricordiamo anche che domani (e poi dopodomani, giovedì, venerdì e così via) si terrà una nuovissima doppia tornata di estrazioni sempre fissate ovviamente per le ore 13:00 e per le 20:30, con il sempre immancabile Extra Million Day a fare da ciliegina sulla torta confezionata dalla Dea Bendata!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VICENTI DEL CONCORSO DELLE 20:30 DEL 24 SETTEMBRE 2024