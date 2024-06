Million Day, numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13 del 29 giugno 2024/ Le cinquine di oggi

MILLION DAY, L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

È arrivato il tanto atteso sabato ma come ogni giorno anche oggi siamo in attesa dell’estrazione dei numeri vincenti del gioco più amato d’Italia, il Million Day. Siamo arrivati al primo appuntamento odierno, che come sempre si tiene alle ore 13:00: siamo prontissimi infatti a scoprire le due cinquine fortunate di oggi sperando che qualcuno dei giocatori che hanno deciso di sfidare la sorte e tentare la fortuna, siano riusciti nell’impresa di indovinare i cinque numeri vincenti per portare a casa la maxi somma di oggi, nell’estrazione delle 13:00 o magari in quella serale che si terrà tra poche ore.

Prima di andare a conoscere i numeri di oggi, che scopriremo tra pochi minuti, vediamo cos’è successo nell’estrazione di ieri della stessa ora. Iniziamo col dire che nessuno ha vinto un milione di euro nell’estrazione giornaliera di ieri: i numeri estratti sul gioco principale sono stati 7, 11, 32, 48 e 51 mentre sul secondo concorso, quello dell’Extra Million Day, sono usciti i numeri 8, 15, 19, 23 e 44. Se sul concorso principale il premio massimo è di un milione di euro, per il secondo gioco ci sono in palio 100.000 euro.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE ORE 13:00/ Le cinquine fortunate di oggi 28 giugno 2024

LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











