Inizia una nuova settimana e non può mancare il consueto appuntamento quotidiano con il Million Day, un gioco che appassiona tantissimi giocatori perché offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro indovinando i numeri vincenti. Non c’è sosta, dunque, per questo concorso, che tra l’altro ogni giorno consente di partecipare a due estrazioni, la prima a pranzo (ore 13) e la seconda tra non molto, alle ore 20.30. Infatti, ora ci soffermiamo proprio sul secondo appuntamento odierno, quella serale, che mette in palio gli stessi premi, perché le categorie di vincita non cambiano, sono sempre le stesse. A cambiare sono i numeri vincenti, prima di scoprire quelli che potrebbero regalare una fortunata vittoria a qualche giocatore, approfondiamo le statistiche sul gioco, anche perché potrebbero rivelarsi utili per gli indecisi nella scelta dei numeri.

Dunque, a proposito di statistiche, partiamo dai numeri ritardatari, che si dividono in assoluti e relativi ai singoli giochi, quello del Million Day e quello dell’Extra Million Day. Tra i numeri ritardatari assoluti c’è il numero 33 in pole, che manca da 14 estrazioni, seguito dai numeri 53 e 46 che invece non si vedono da 13 estrazioni, così come il 38. Mancano da 12 estrazioni invece i numeri 27, 23 e 19 mentre il 50 e il 37 non si vedono da 11 estrazioni. Infine il numero 30 manca da 10. Per quanto riguarda invece i singoli concorsi, il più assente sul Million Day è il 17 che manca da 39 estrazioni mentre sull’Extra Million Day quello più assente è il 24 che manca da 43. Ora che abbiamo visto le statistiche del concorso fortunato del Million Day e i relativi numeri che non si vedono da più tempo, andiamo a scoprire quelle che sono le combinazioni fortunate delle 20.30 di questo lunedì d’autunno. Buona fortuna a tutti i lettori.

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –